Лікарня. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Протягом травня медичні заклади Донеччини закуповували ліки, лабораторні реактиви, витратні матеріали, імплантати для операцій та медичне обладнання. Найбільшу суму серед завершених закупівель спрямували на фармацевтичну продукцію для Краматорської міської лікарні №2, а частина тендерів не відбулася через відсутність учасників. Далі розповідаємо, які лікарні витрачали найбільше коштів та хто отримав підряди.

Тендери лікарень Донеччини за травень журналісти Вільного радіо дослідили за допомогою аналітичної платформи Bi-Prozorro.

Для довідки: Під час аналізу ми обрали лоти медичних закладів Донецької області. У Єдиному закупівельному словнику такі закупівлі позначають кодами 33 (медичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби гігієни), 38 (лабораторне та високоточне обладнання) та 85 (послуги у сфері охорони здоров’я). Цей текст ми побудували на основі результатів пошуку за цими категоріями.

У травні цього року 35 медичних закладів Донеччини оголосили 146 тендерів на загальну суму 12,6 мільйона гривень. Станом на момент аналізу 106 процедур завершилися укладанням договорів, 17 були активними, а 23 залишилися без постачальників із різних причин, зокрема через відсутність пропозицій.

Найбільший договір травня уклала Краматорська міська лікарня №2

Найбільший за вартістю завершений тендер у травневій вибірці стосувався фармацевтичної продукції для Краматорської міської лікарні №2. Очікувана сума становила 3,6 млн грн, однак угоду підписали на 3,1 млн грн. До переліку входили антибіотики, протиінфекційні препарати, засоби для лікування серцево-судинних захворювань та ліки для дихальної системи. Перемогу в торгах здобуло ТОВ “СТМ-Фарм”. Компанію зареєстрували у Дніпрі у вересні 2020 року. За даними YouControl, підприємство займається оптовою торгівлею фармацевтичними товарами та має право на роздрібний продаж ліків і медичних виробів.

Наступним за вартістю став лот цієї ж лікарні на марлеві рулони та перев’язувальні матеріали. Його ціна склала 342 тис. грн. Виконавцем визначили ТОВ “Гемопласт-Полісся”, зареєстроване майже 28 років тому в Житомирі. За даними аналітичної системи YouControl, у 2019 році компанію згадували у справі про можливі порушення під час ввезення медичних виробів. Слідчим дозволили перевірити документи фірми, однак свідчень її провини у відкритих джерелах немає.

Також у травні медзаклад придбав аспіраційні канюлі на 93 тис. грн, внутрішні уретральні катетери на 90 тис. грн, діагностичне устаткування на 72 тис. грн, а також оснащення для операційних блоків, хірургічні нитки та голки.

Найбільше коштів серед постачальників отримало ТОВ “ХЛР”

Серед усіх постачальників завершених медичних тендерів Донеччини найбільшу суму договорів у травні отримало ТОВ “ХЛР”. Компанія уклала п’ять договорів на загальну суму 1,7 млн грн та постачала лабораторні реагенти й реактиви для кількох медичних закладів області.

ТОВ “ХЛР” зареєстрували в Києві у 2019 році. Основний вид діяльності — оптова торгівля фармацевтичними товарами. У компанії працює 672 співробітники. Кінцевим бенефіціаром через ТОВ “Хімлаборреактив” є громадянин Великої Британії Рональд Райнер.

За даними YouControl, обсяги державних підрядів компанії зростають щороку: у 2024 році вони становили 556 млн грн, у 2025-му — 889 млн грн, а за перші місяці 2026 року вже досягли 801 млн грн.

Водночас компанія згадується у 56 судових справах. Серед них — кримінальне провадження, відкрите у жовтні 2024 року. За версією слідства, представники ТОВ “ХЛР” разом із посадовцями та іншими учасниками ринку, зокрема у системі МОЗ і Національної академії медичних наук, могли діяти у змові під час закупівель медичних виробів і ліків в умовах воєнного стану. Розслідування триває, остаточного рішення суду ще немає.

Другою за обсягом отриманих коштів серед постачальників стала ФОП Тимченко Наталія Андріївна. У травні вона уклала договір на постачання лабораторних реактивів для Маріупольської міської лікарні №1 на 898 тис. грн.

ФОП Костюк Роман Володимирович отримав 640 тис. грн за постачання імплантатів для операцій на хребті для Донецької обласної клінічної травматологічної лікарні.

Ще 332 тис. грн на постачання лабораторних реактивів для Авдіївської центральної міської лікарні отримала ФОП Ніколаєнко Людмила Євгенівна.

Не сумою, а кількістю укладених договорів серед постачальників вирізняється ПНВП “Галіс”. Підприємство отримало сім підрядів на загальну суму близько 65 тис. грн та постачало витратні матеріали для кількох медичних закладів області.

Інфографіка: Вільне Радіо

Евакуйовані лікарні продовжували закуповувати реактиви, ліки та медичне обладнання

Маріупольська міська лікарня №1, яка працює в евакуації в Іванівці, оголосила дев’ять тендерів на загальну суму близько 1,5 млн грн.

Станом на момент аналізу договір уклали за двома закупівлями. ФОП Тимченко Наталія Андріївна має поставити лабораторні реактиви на суму майже 898 тис. грн до кінця року. Ще одна закупівля стосується стоматологічних матеріалів на майже 48 тисяч гривень. Постачальником обрали ТОВ “Дентаум”.

П’ять закупівель лікарських засобів не відбулися через відсутність постачальників.

Бахмутська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування оголосила 13 закупівель на понад 564 тис. грн. Станом на момент аналізу 12 із них завершилися укладанням договорів.

Серед закупівель медзакладу — системи для забору крові, одноразові матеріали для аналізів, контейнери для біологічних зразків, стрічки для електрокардіографів та лабораторний посуд.

Також лікарня замовляла послуги зовнішніх лабораторій — частину аналізів, які не можуть виконати самостійно, проводитиме ТОВ “Укрмедлаб”.

Найбільший договір на понад 156 тисяч гривень отримала ФОП Ірина Думбрава. Вона постачатиме медичні матеріали та реактиви для аналізів. Підприємиця також виграла ще одну закупівлю на понад 14 тисяч гривень.

Ще близько 120 тисяч гривень спрямували на обладнання для реєстрації медичної інформації. Окремо 85 тисяч гривень витратили на системи для забору крові та крапельниць.

Обласна лікарня інтенсивного лікування Маріуполя, яка нині працює в Добропіллі, оголосила десять закупівель на загальну суму близько 635 тис. грн. Сім із них завершилися укладанням договорів.

Найдорожчою стала закупівля наборів для операцій із лікування катаракти — на 316 тисяч гривень. До комплектів входять інструменти для встановлення штучного кришталика, касети, розчини для промивання ока та матеріали для захисту тканин під час операцій.

Перемогу в тендері на постачання офтальмологічних наборів отримало київське ТОВ “Реках Україна”, яке запропонувало ціну 313 тисяч гривень.

Компанія зареєстрована у 2006 році. Основний вид її діяльності, зазначений у реєстрах — ремонт і технічне обслуговування промислового обладнання.

Ще близько 265 тисяч гривень лікарня спрямувала на закупівлю одягу для медичного персоналу. Окрім цього, купували витратні матеріали: системи для забору крові, перев’язувальні засоби, хірургічні степлери для з’єднання шкіри та контури для подачі дихальної суміші під час наркозу.

На момент аналізу три закупівлі лікарських засобів не відбулися через відсутність учасників.

Торецький центр первинної медико-санітарної допомоги оголосив два тендери для потреб пацієнтів із порушеннями слуху та людей, які проходять реабілітацію. Один із них, який стосується закупівлі слухових апаратів на 90 тис. грн, вже завершився. Підряд віддали ФОП Олені Мелещенко з Краматорська. Підприємиця з 2019 року займається роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами та медичними виробами. Найбільше державних тендерів вона виграла у 2021 році.

Також заклад планує закупити реабілітаційне медичне обладнання на 562 тис. грн. Переможця вже визначили, однак договір із ним ще не підписали. Тендер виграв ФОП Віктор Косьмін з Харкова, який працює з 2024 року. За даними YouControl, найбільший обсяг державних замовлень він отримав у 2025 році — на понад 3 млн грн.

Для операцій на хребті закупили імплантати на 640 тисяч гривень

Донецька обласна клінічна травматологічна лікарня завершила всі три закупівлі, оголошені у травні.

Найдорожчою стала закупівля системи гвинтів для транспедикулярної фіксації та розширювального кейджа, які використовують під час операцій на хребті. Вартість договору склала 640 тис. грн. Переможцем тендера став ФОП Костюк Роман Володимирович.

Системи для внутрішньовенного введення рідин із регуляторами швидкості потоку та голками закупили за 54 тис. грн. Постачальником визначили ТОВ “М-Фарм Дистриб’юшн”.

Ще за тисячу гривень лікарня придбала набір ЛОР-інструментів та гортанне дзеркало у ФОП Жупікової Вікторії Андріївни.

Без постачальників залишилися 23 закупівлі на понад 1,3 мільйона гривень

Станом на момент аналізу без визначеного постачальника залишилися 23 медичні закупівлі на загальну суму 1 мільйон 357 тисяч гривень.

Зокрема, не змогли обрати підрядника для закупівлі стоматологічного обладнання й інструментів очікуваною вартістю близько 499 тисяч гривень.

Інша закупівля, яка не відбулася, стосувалася лабораторних послуг для Маріупольської міської лікарні №1 на суму 392 тис. грн.

Покровська клінічна лікарня не визначила виконавця для проведення комп’ютерної томографії на 174 тис. грн.

Також Маріупольська міська лікарня №1 не змогла закупити послуги зубного протезування на 99 тис. грн та швидкі тести для виявлення інфекційних захворювань на 40 тис. грн.

У більшості випадків причиною стало те, що на тендери не подали пропозицій. У двох із закупівель учасників дискваліфікували, після чого процедури також не відбулися.

Раніше ми розповідали, що і в кого закуповували лікарні Донеччини у 2025 році та де це устаткування зараз.