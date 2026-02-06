Ілюстративне фото: офіційний сайт Краматорської лікарні №2

Міська лікарня № 2 у Краматорську оголосила тендер на закупівлю офтальмологічних виробів, які використовують під час операцій на очах. Заклад планує придбати інструменти та розчини для хірургічного лікування, зокрема катаракти, на понад 825 тисяч гривень.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.

Комунальне некомерційне підприємство “Краматорська міська лікарня №2” оголосило тендер на придбання офтальмологічних виробів.

У переліку, зокрема, зонди для передньої вітректомії 23 калібру, які застосовують під час операцій на передньому відділі ока. Лікарня планує закупити 10 таких інструментів.

Зонд для передньої вітректомії 23 калібру. Фото: Simesta

Також медзаклад планує поповнити запаси комплектів FMS для тієї ж системи. Це набори, які використовують під час хірургічного лікування катаракти. Загалом передбачили придбання 130 таких комплектів.

У тендері вказали одноразові картриджі для введення інтраокулярних лінз — 150 штук, які використовують під час імплантації штучного кришталика.







Картридж B системи Monarch для введення інтраокулярних лінз. Фото: Simesta

Крім інструментів, лікарня планує закупити й витратні розчини. Зокрема, 20 одиниць стерильного збалансованого сольового розчину в пластиковій упаковці обʼємом 500 мілілітрів або його еквівалент. Такий розчин використовують для промивання та зволоження тканин ока під час офтальмологічних операцій.

Очікувана вартість закупівлі становить 825 870 гривень коштом НСЗУ. Пропозиції від потенційних учасників очікуватимуть до 15 лютого.

Поставити продукцію мають до Краматорська. Отримати товари медзаклад розраховує до кінця 2026 року.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма “Скринінг здоров’я 40+”. Її мета — допомогти людям віком від 40 років вчасно виявляти ризики для здоров’я та запобігати хронічним захворюванням. Учасникам програми нараховуватимуть цільову допомогу у розмірі 2 тис. грн, які можна використати лише на проходження перевірки в закладах охорони здоров’я.





