Підтримайте Вільне Радіо
Понад 150 тисяч українців подали заявку на розширену програму “Зимової підтримки” онлайн. Вона розрахована на найбільш вразливі категорії людей.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Понад 150 тисяч українців з числа найбільш вразливих подали заявку через “Дію” на виплату з моменту запуску програми. Одноразова підтримка в 6 500 гривень має допомогти їм пройти зимовий період, сказала посадовиця.
Податися на ініціативу можуть до 17 грудня:
Використати кошти можна протягом 180 днів на теплий одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни. Раніше український уряд прогнозував, що у 2025 році число отримувачів розширеної “Зимової підтримки” перевищить 660 тисяч людей.
Нагадаємо, в Україні 15 листопада стартувала програма “Зимова підтримка”, яка передбачає виплату 1 000 гривень допомоги від держави для більшості громадян. Спочатку вони могли зареєструватися на виплату тільки онлайн, через “Дію”, однак від 18 листопада мають можливість оформити допомогу за допомогою Укрпошти.