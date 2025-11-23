Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Понад 150 тисяч українців подали заявку на розширену програму “Зимової підтримки” онлайн. Вона розрахована на найбільш вразливі категорії людей.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Понад 150 тисяч українців з числа найбільш вразливих подали заявку через “Дію” на виплату з моменту запуску програми. Одноразова підтримка в 6 500 гривень має допомогти їм пройти зимовий період, сказала посадовиця.

Податися на ініціативу можуть до 17 грудня:

діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;

діти з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях;

люди з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Використати кошти можна протягом 180 днів на теплий одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни. Раніше український уряд прогнозував, що у 2025 році число отримувачів розширеної “Зимової підтримки” перевищить 660 тисяч людей.

Нагадаємо, в Україні 15 листопада стартувала програма “Зимова підтримка”, яка передбачає виплату 1 000 гривень допомоги від держави для більшості громадян. Спочатку вони могли зареєструватися на виплату тільки онлайн, через “Дію”, однак від 18 листопада мають можливість оформити допомогу за допомогою Укрпошти.