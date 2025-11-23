Підтримати
Понад 150 тисяч вразливих людей подалися на “Зимову підтримку” через “Дію” (деталі)

Богдан Комаровський
Понад 150 тисяч українців подали заявку на розширену програму “Зимової підтримки” онлайн. Вона розрахована на найбільш вразливі категорії людей.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. 

Понад 150 тисяч українців з числа найбільш вразливих подали заявку через “Дію” на виплату з моменту запуску програми. Одноразова підтримка в 6 500 гривень має допомогти їм пройти зимовий період, сказала посадовиця. 

Податися на ініціативу можуть до 17 грудня:

  • діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;
  • діти з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
  • діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях;
  • люди з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
  • одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Використати кошти можна протягом 180 днів на теплий одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни. Раніше український уряд прогнозував, що у 2025 році число отримувачів розширеної “Зимової підтримки” перевищить 660 тисяч людей. 

Нагадаємо, в Україні 15 листопада стартувала програма “Зимова підтримка”, яка передбачає виплату 1 000 гривень допомоги від держави для більшості громадян. Спочатку вони могли зареєструватися на виплату тільки онлайн, через “Дію”, однак від 18 листопада мають можливість оформити допомогу за допомогою Укрпошти. 

