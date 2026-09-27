Росія за тиждень випустила по Україні понад 2200 дронів і 38 ракет, — Зеленський

Наслідки російської атаки по Києву, 27 вересня 2026 року. Фото: Київська міська прокуратура

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Упродовж тижня російські війська випустили по Україні понад 2200 ударних безпілотників, близько 1650 керованих авіабомб та 38 ракет різних типів. Значну частину ракет становила балістика. У ніч проти 27 вересня російські атаки знову призвели до загибелі та поранення цивільних.

Про масштаби російських атак повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, протягом тижня російські війська застосували проти України:

понад 2200 ударних дронів;

близько 1650 авіабомб;

38 ракет різних типів, значну частину з яких становили балістичні.

Російські атаки тривали й у ніч проти 27 вересня. За словами Зеленського, у Запорізькій області внаслідок обстрілів загинули троє людей. Ще один чоловік загинув у Києві через влучання російського дрона.

Під ударами опинилися житлові будинки, енергетичні обʼєкти та інша цивільна інфраструктура в Одеській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Житомирській та Київській областях.

Вранці 27 вересня російські війська також двічі атакували дата-центр у Києві. Внаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них — двоє дітей.

Нагадаємо, за минулу добу на Донеччині троє людей загинули, ще пʼятеро — поранені через удари Росії. У населених пунктах фіксували руйнування цивільної інфраструктури.