Протягом минулого року до поліції надійшло понад 300 офіційних заяв від родин зниклих безвісти, які постраждали від шахрайських схем. Зловмисники почали залучати до своїх схем сучасні технології, зокрема штучний інтелект. Його застосовують, аби генерувати фейкові фото військових у полоні.

Про це в інтерв’ю виданню Укрінформ розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

“На жаль, це велика проблема. За минулий рік було понад 300 офіційних заяв до поліції від родин, які стали жертвами шахрайських схем. Часто шахраї використовують російські Телеграм-канали або навіть технології штучного інтелекту. Вони підробляють фотографії чи відео полонених і виходять на зв’язок із родинами”, — розповів уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов.

Він зазначив, що шахраї зазвичай на початку спілкування просять невеликі суми грошей, але інколи може йтися про сотні тисяч гривень або доларів.

Уповноважений порекомендував родинам зниклих безвісти та полонених не вступати в комунікацію з невідомими каналами, зокрема російськими. Окрім цього, такі сім’ї закликають передавати особисту інформацію лише офіційним структурам.

“Публікація детальної інформації про військового – місце служби, підрозділ, обставини зникнення – може нашкодити. Ці дані можуть використовуватися проти родини або проти самого військового”, — додав Артур Добросердов.

Що відомо про зростання кількості зниклих безвісти в Україні

Станом на 3 лютого 2025 року статус зниклих безвісти за особливих обставин мали 62 948 громадян, повідомляв уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

На 2 травня 2025-го кількість досягла понад 70 тисяч людей. У грудні в МВС повідомили, що зниклими вже були 80 тис. людей.

Станом на 23 лютого 2026 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, вже були понад 90 тисяч громадян України. Йдеться як про військових, так і цивільних, зокрема дітей. За рік цифра зросла майже на третину.

Нагадаємо, в Україні запустили новий онлайн-розділ на порталі “Єдине вікно для громадян”, де можна впізнати зниклого безвісти за татуюванням. Там публікуватимуть ескізи неідентифікованих тіл, які повернули в межах репатріаційних та евакуаційних заходів. Журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі пояснили, як це працює.