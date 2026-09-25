Дрони, РЕБ та антидронові коридори: як витрачали гроші на оборонні закупівлі Донеччини у травні–вересні 2026 року

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У період з 1 травня до 16 вересня 2026 року в Донецькій області провели 248 успішних тендерів на потреби оборони та захисту інфраструктури. Купували безпілотні авіаційні системи, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, генератори, матеріали для антидронових коридорів, тренажери та симулятори. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, на що саме пішли найбільші суми.

Ми відбирали закупівлі в системі BI-Prozorro за кодами Єдиного закупівельного словника, пов’язаними з літальними апаратами, системами розвідки та радіоелектронного захисту, інженерними конструкціями, енергетичним обладнанням та суміжними категоріями — зокрема 347, 357, 311, 453, 443 і 322. До вибірки увійшли відкриті для публічного перегляду закупівлі військових частин, органів місцевого самоврядування та комунальних установ, які здійснювали витрати на оборонні або пов’язані з ними потреби.

Куди спрямували найбільше грошей

Загальна очікувана вартість закупівель у вибірці становить 466,47 млн грн.

Найбільша частка припала на безпілотники, авіаційні комплекси та компоненти до них — на це спрямували 391,4 млн грн.

Другу за обсягом суму — 35,4 млн грн — виділили на системи РЕБ та радіоелектронної розвідки, а також детектори дронів.

Ще 13,6 млн грн пішло на закупівлю генераторів та автономних джерел живлення.

Повний перелік категорій та спрямованих на них сум дивіться на графіці.

Дані з електронної системи публічних закупівель Prozorro

Що саме закуповували з травня до середини вересня 2026 року?

Безпілотники та деталі для них

Найбільші суми спрямували на безпілотні авіаційні комплекси та квадрокоптери. Серед конкретних позицій у закупівлях — коптери DJI Matrice 4T, DJI Matrice 4E, DJI Mavic 4 Pro та DJI Avata 2.

Окремо закуповували комплектуючі, зокрема пропелери для DJI Matrice 4 та Autel EVO Max 4T. Одна з військових частин також замовила 300 котушок оптоволокна, кожної з яких вистачає на 20 кілометрів польоту оптоволоконного дрона.

Радіоелектронна боротьба та виявлення дронів

Для протидії безпілотникам замовляли засоби РЕБ, системи радіоелектронної розвідки та детектори дронів.

У вибірці є закупівлі антидронового комплексу “Бульба 12 Автобокс” та модульної станції РЕБ “КАСПЕР С3”. Також купували детектори дронів “КОЖАН” і “Дзиґа” та пристрої електронної підтримки РЕБ “Чуйка”.

Антидронові коридори та інженерний захист

Окремий напрям — захист автодоріг та інфраструктури від ударів безпілотників.

Наприклад, у Слов’янській громаді замовляли металеві конструкції, дріт та сітки для захисту автомобільних доріг. Також місцеве комунальне підприємство укладало договори на облаштування антидронових коридорів — забивання паль, встановлення опор, монтаж антидронових сіток.

Генератори, зв’язок і тренажери

Для автономного живлення закуповували інверторні та дизельні генератори. Найбільше на це витратили дві військові частини та державне підприємство “Добропіллявугілля-видобуток”.

У закупівлях засобів зв’язку є радіостанції та апаратура для передавання радіосигналу. Зокрема, одна з військових частин замовила десять портативних рацій Motorola DP 4400E VHF.

Також купували лазерні симулятори для імітації бою, тренажери для підготовки військових та комплекси для навчання дронарів.

Хто закупив найбільше?

Більшість коштів у вибірці припадає на три військові частини. Разом їхні закупівлі становлять близько 436 млн грн, або 93,5% загальної вартості.

Військова частина А2120 — 195,9 млн грн. Серед найбільших її закупівель — безпілотні авіаційні комплекси на 35 млн грн та 28,3 млн грн, а також літальні апарати вартістю 27,8 млн грн. Військова частина 3057 Національної гвардії Україн и — 132 млн грн. Значну частину становлять закупівлі квадрокоптерів DJI Matrice 4T — окремими партіями на 30,9 млн грн, 26,3 млн грн, 21,9 млн грн, 18 млн грн та 11,2 млн грн. Військова частина 9937 — 108,1 млн грн. Серед найдорожчих закупівель — безпілотники DJI Matrice 4T на 36,2 млн грн, DJI Matrice 4T на 18,4 млн грн та DJI Matrice 4E на 14,6 млн грн. Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської військової адміністрації — 10,3 млн грн. Серед закупівель — матеріали та роботи для інженерного захисту автомобільних доріг і облаштування антидронових коридорів. КНП “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” — 6,3 млн грн. Більшу частку цієї суми витратили на 15 засобів РЕБ “Бульба 12 Автобокс” із системою автоматичного виявлення дронів.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали про оборонні закупівлі на Донеччині за перші чотири місяці 2026 року. Тоді загальна очікувана вартість таких закупівель становила понад 145 млн грн.