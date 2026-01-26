ГРВІ. Ілюстративне фото: Pixabay

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У передостанній тиждень січня 2026-го у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували ще понад 620 нових інфікованих — в одного виявили COVID-19. Обійшлося без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, за минулий тиждень — з 19 по 25 січня — у Донецькій області зареєстрували 627 нових хворих на ГРВІ, з яких один мав підтверджений тест на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є такою ж, як у попередній тиждень сезону.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики.

Переважно продовжують хворіти дорослі — від 18 до 64 років.

Також за останній тиждень до лікарень Донеччини госпіталізували 30 хворих на ГРВІ, з яких 26 — діти. Обійшлося без летальних випадків — таку тенденцію фіксують упродовж останніх трьох місяців.

Як захиститися від ГРВІ

У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:

люди віком від 60 років; діти від 6 місяців;

вагітні жінки; люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування.

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.

Нагадаємо, заклад первинної медицини Шахівської громади тимчасово не надає послуги через брак сімейних лікарів. Цю амбулаторію раніше перемістили до Черкаської області. Водночас влада шукає медичних фахівців і закладає кошти на відновлення роботи у 2026 році.