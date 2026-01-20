Ліки. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

За останній тиждень у Донецькій області побільшало хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Так, у регіоні фіксували 627 нових інфікованих. Попри це, медики називають ситуацію контрольованою.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, за минулий тиждень — з 12 по 18 січня — у Донецькій області зареєстрували 627 нових хворих на ГРВІ, включно з COVID-19. Загальна кількість інфікованих є меншою, ніж у попередній тиждень сезону.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг — менше на 89%, запевняють медики.

“Водночас ризики ускладнення епідемічної ситуації залишаються через активні бойові дії в регіоні, внаслідок яких умови життєдіяльності населення незадовільні”, — зауважують у Центрі.

Переважно продовжують хворіти дорослі — від 18 до 64 років.

Як захиститися від ГРВІ

У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:

люди віком від 60 років; діти від 6 місяців;

вагітні жінки; люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування.

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.

