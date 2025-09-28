Наслідки російської нічної атаки. Фото: Ігор Клименко

Росія понад 12 годин била по українських містах і селах в ніч на 28 вересня. За попередніми даними, по всій країні поранили понад 70 людей. У Запоріжжі кількість травмованих перевищила 30, серед них — троє дітей. Рятувальники, поліція та медики продовжують роботу на місцях влучань.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В Запоріжжі внаслідок удару по багатоповерхівці щонайменше 30 мешканців дістали поранень, троє з них — діти. Аварійні служби розбирають пошкоджені конструкції, допомагають людям і фіксують руйнування.

У Києві команди працюють на 8 локаціях. Загинули четверо людей, серед них — 12-річна дівчинка, яку притиснула бетонна плита. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину виявили мертвою на місці удару по об’єкту цивільної інфраструктури.

На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині рятувальники ліквідували всі пожежі. Для зменшення ризиків застосовують роботизовану техніку.

“На деяких локаціях ворожий удар понівечив цілі мікрорайони. Під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій — травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу”, — написав очільник МВС.

Наслідки російської нічної атаки. Фото: Ігор Клименко

До робіт в 11 регіонах залучили понад 1 500 рятувальників і поліцейських. Постраждалі вже подали понад 700 заяв про пошкоджене чи знищене майно. Загалом удари пошкодили понад 100 цивільних об’єктів.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок російських атак поранень зазнали п’ятеро жителів Донеччини.