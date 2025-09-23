Понад 700 квартир у Краматорську знову з газом, який зник через російську атаку 15 вересня

Газовики ремонтують мережі після російської атаки. Ілюстративне фото: "Донецькоблгаз"

Газовикам вдалося повернути блакитне паливо у понад 700 квартир мешканців Краматорська. Воно зникло внаслідок російської атаки в ніч на 15 вересня. Роботи тривають.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповіли в АТ “Донецькоблгаз”.

Там кажуть, що станом на 22 вересня фахівцям вдалося відновити газопостачання абонентам 760 квартир. Загалом без блакитного палива внаслідок російської атаки в ніч на 15 вересня залишилися 864 квартири.

Роботи тривають, однак якщо на момент відновлення подачі газу абонента не було вдома, у компанії закликають залишити звернення. Зробити це можна за номером 104 або контакт-центру: 0-800-100-104.

“Зазначимо, що відновлення розподілу газу можливе після надання Оператору ГРМ актів про справність димових і вентиляційних каналів”, — розповіли в “Донецькоблгазі”.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч на 15 вересня атакували Краматорськ авіабомбами. Боєприпаси влучили у центр міста, через що зазнали поранень дев’ятеро людей.