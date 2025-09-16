З 17 вересня у Краматорську почнуть повертати газ для домівок, у яких він зник через російську атаку

Газовики відновлюють мережі. Ілюстративне фото: АТ "Донецькоблгаз"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Відзавтра, 17 вересня, фахівці розпочнуть подачу газу на деякі будинки, які залишилися без блакитного палива внаслідок російської атаки 14 вересня.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповіли у пресслужбі АТ “Донецькоблгаз”.

15 вересня російська атака на місто спричинила пошкодження інфраструктури. Зокрема, окупанти понівечили газові мережі багатоповерхівок — без блакитного палива залишилися 864 квартири.

Зі слів фахівців “Донецькоблгазу”, наразі вдалося провести частину ремонтно-відновлювальних робіт. Однак відновлення триває.

Газовики планують частково запустити систем вже завтра, 17 вересня. Скільком зможуть повернути газопостачання — наразі невідомо.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч на 15 вересня атакували Краматорськ авіабомбами. Боєприпаси влучили у центр міста, через що зазнали поранень дев’ятеро людей.