З 17 вересня у Краматорську почнуть повертати газ для домівок, у яких він зник через російську атаку

Богдан Комаровський
Газовики відновлюють мережі. Ілюстративне фото: АТ "Донецькоблгаз"

Відзавтра, 17 вересня, фахівці розпочнуть подачу газу на деякі будинки, які залишилися без блакитного палива внаслідок російської атаки 14 вересня. 

Про це у коментарі Вільному Радіо розповіли у пресслужбі АТ “Донецькоблгаз”. 

15 вересня російська атака на місто спричинила пошкодження інфраструктури. Зокрема, окупанти понівечили газові мережі багатоповерхівок — без блакитного палива залишилися 864 квартири. 

Зі слів фахівців “Донецькоблгазу”, наразі вдалося провести частину ремонтно-відновлювальних робіт. Однак відновлення триває.

Газовики планують частково запустити систем вже завтра, 17 вересня. Скільком зможуть повернути газопостачання — наразі невідомо. 

Нагадаємо, російські загарбники у ніч на 15 вересня атакували Краматорськ авіабомбами. Боєприпаси влучили у центр міста, через що зазнали поранень дев’ятеро людей.

