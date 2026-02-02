ГРВІ. Ілюстративне фото: Pixabay

В останній тиждень січня 2026-го у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували ще понад 700 нових інфікованих — в одного виявили COVID-19. Обійшлося без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, за минулий тиждень — з 26 січня по 1 лютого — у Донецькій області зареєстрували 708 нових хворих на ГРВІ, з яких один мав підтверджений тест на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є більшою, ніж у попередній тиждень сезону.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики.

Переважно продовжують хворіти дорослі — від 18 до 64 років.

Також за останній тиждень до лікарень Донеччини госпіталізували 28 хворих на ГРВІ, з яких 17 — діти. Обійшлося без летальних випадків — таку тенденцію фіксують упродовж останніх чотирьох місяців.

Як захиститися від ГРВІ

У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:

люди віком від 60 років; діти від 6 місяців;

вагітні жінки; люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування.

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.

