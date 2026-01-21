Ілюстративне фото: Pexels

Медичний заклад із Маріуполя, який після початку повномасштабної війни працює у Львові, планує перевіряти здоров’я пацієнтів віком від 40 років за державною програмою. Для цього лікарня замовляє лабораторні аналізи, зокрема дослідження на рівень холестерину, цукру в крові та показники роботи нирок і печінки.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.

Йдеться про закупівлю лабораторних послуг для проведення скринінгів здоров’я. Замовником виступає Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 міста Маріуполя. Очікувана вартість цих послуг — 750 тисяч гривень. Гроші виділили за бюджетною програмою “Скринінг здоров’я з метою запобігання захворюванням”.

Для довідки: Програма “Скринінг здоров’я 40+” спрямована на раннє виявлення ризиків для здоров’я та профілактику хронічних захворювань у людей від 40 років. Учасникам нараховують 2 тисячі гривень цільової допомоги, яку можна використати лише на проходження скринінгу в медичних закладах-партнерах. Скринінг передбачає оцінку факторів ризику, базові обстеження та аналізи для перевірки роботи серця, судин і нирок, після чого людина отримує рекомендації лікаря та, за потреби, лікування з використанням програми “Доступні ліки”.

У межах договору передбачили проведення аналізів, які дозволяють оцінити ризики серцево-судинних захворювань і діабету, а також перевірити роботу нирок і печінки.

По 830 досліджень передбачили для:

ліпідограми (рівень холестерину та тригліцеридів);

глікованого гемоглобіну (цей показник використовують для оцінки середнього рівня цукру в крові за кілька місяців);

креатиніну сироваткового;

сечової кислоти;

аланінамінотрансферази (АЛТ).

Ще по 500 аналізів запланували для:

електролітів (натрій і калій);

співвідношення альбуміну до креатиніну в сечі;

розрахункової швидкості клубочкової фільтрації.

Усі дослідження виконуватимуть у Львові, куди релокувався медичний заклад. Результати обіцяють надавати не пізніше одного робочого дня після забору матеріалу. Забір проводитимуть у будні з 8:00 до 11:00, а також у суботу з 8:00 до 10:00.

Надавати послуги планують до кінця 2026 року. Зараз лише підбирають лабораторію, яка виконуватиме аналізи.

Аналогічні послуги замовили для переселенців Очеретиного. Центр первинної медико-санітарної допомоги громади, який працює в евакуації на Дніпропетровщині, планує провести скринінгові дослідження для жителів віком від 40 років. На це виділяють понад 1,7 мільйона гривень.

Аналогічні послуги замовили для переселенців Очеретиного. Центр первинної медико-санітарної допомоги громади, який працює в евакуації на Дніпропетровщині, планує провести скринінгові дослідження для жителів віком від 40 років. На це виділяють понад 1,7 мільйона гривень.