Який борг за ЖКГ на Донеччині у жовтні 2026 року: найбільший у Краматорській і Слов'янській громаді

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Споживачі семи громад підконтрольної частини Донеччини станом на 1 жовтня 2026 року заборгували за ЖКГ 2,43 млрд грн, із них 1,77 млрд грн припадає на Краматорську громаду і 643,6 млн грн на Слов’янську. На решту п’ять громад разом доводиться менш як 17 млн грн.

Про це повідомили в департаменті ЖКГ Донецької ОДА у відповіді на інформаційний запит Вільного Радіо.

У звіті всього сім із 46 громад, які фактично створені в регіоні, адже у ДонОДА не надають дані стосовно боргів територій, де тривають активні бойові дії або які вже є окупованими.

Найбільша заборгованість — у Краматорській громаді: 1,77 млрд грн, або близько 73% загальної суми. За тепло винні 1,14 млрд грн, за управління багатоквартирними будинками — 299,5 млн, за водопостачання та водовідведення — 206,3 млн, за поводження з побутовими відходами — 126,5 млн грн.

У Слов’янській громаді борг становить 643,6 млн грн, це близько 26,5% від загальної суми. З них 376,6 млн грн — за тепло, 130,6 млн — за управління багатоквартирними будинками, 123,3 млн — за водопостачання й водовідведення, 13 млн — за поводження з побутовими відходами.

Новодонецька селищна громада заборгувала 13,4 млн грн. Майже весь борг, 12,7 млн грн, припадає на управління багатоквартирними будинками, ще 699,8 тис. грн — на воду та водовідведення. За тепло й поводження з відходами заборгованості немає.

В Олександрівській громаді борг становить 2,5 млн грн, із них 1,8 млн — за тепло. За поводження з побутовими відходами мешканці винні 590,3 тис. грн, за водопостачання та водовідведення — 91,4 тис. грн.

Миколаївська міська громада заборгувала 522,5 тис. грн: 469,6 тис. грн — за воду та водовідведення, майже 53 тис. грн — за управління багатоквартирними будинками.

Загальний борг Андріївської сільської громади — 326,1 тис. грн. З них 284,6 тис. грн — за водопостачання та водовідведення, 41,5 тис. грн — за управління багатоквартирними будинками.

Найменша заборгованість — у Черкаській селищній громаді: 139,5 тис. грн. Це виключно за водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, на початок листопада в Словʼянську змогли під’єднати до централізованого опалення 369 багатоповерхівок. Однак через руйнування осель та котелень без тепла залишаються 82 домівки. Нині у громаді мешкають близько 23 тисяч людей.