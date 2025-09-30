Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З 2020 року Сергій Вініченко очолює комунальне підприємство Іллінівської сільської ради “Іллінівське”. Торік на посаді директора чоловік заробив понад мільйон гривень. Скільки він отримував щомісяця і що ще задекларував, розповідаємо далі.

Про статки Сергія Вініченка журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Скільки Сергій Вініченко заробив у 2024 році

Згідно з декларацією, за роботу директора в КП “Іллінівське” Сергію Вініченку нарахували 1 530 399 гривень. Тобто в середньому кожного місяця комунальник отримував понад 102 тисяч гривень “на руки”.

Зауважимо, що зарплата — не єдине джерело доходу посадовця. Торік він також отримав близько 35 тисяч гривень пенсії. А ось робота Сергія Вініченка у благодійному фонді “Допоможи Україні. Донбасу” грошей не принесла. Чоловік працює там директором на безоплатній основі.

Минулорічний заробіток дозволив Сергію Вініченку поповнити власні заощадження, які порівняно з 2023 роком зросли на 211 350 гривень, 6800 євро й 1019 доларів. Загалом посадовець задекларував 331 350 гривень, 125 000 рублів, 34 800 євро й 16 019 доларів готівкою і на банківських рахунках.

Яке майно декларує Сергій Вініченко

Згідно з документами, Сергій Вініченко має у власності три об’єкти нерухомості. У 2003 році посадовець за 7400 гривень придбав квартиру площею 29,3 квадратного метра в кримській Ялті. Того ж року комунальник став власником житлового будинку в тому ж місті, який не встиг добудувати. У 2005 році Сергій Вініченко придбав ще один будинок у Костянтинівці — у місті він жив щонайменше до березня 2025 року. За 58,1 квадратного метра посадовець заплатив 13 680 гривень.

Дружина Сергія Вініченка — Тетяна Вініченко — також має у власності нерухомість. Жінка володіє двома квартирами в Костянтинівці загальною площею в 175,7 квадратного метра, земельною ділянкою і двома дачними будинками у Євпаторії. Один із них недобудований.

Крім нерухомого майна, подружжя має у власності дві автівки. У 2021 році Сергій Вініченко придбав Hyundai Tucson 2019 року випуску. За неї він заплатив 261 358 гривень. До того з 2007 року Тетяна Вініченко вже мала Renault Clio 2003 року випуску.

