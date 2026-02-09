Стела на в'їзді до Ясногірки. Фото: Kramatorsk Post

Ясногірка, одне з двох найбільших селищ Краматорської громади, зазнала руйнувань внаслідок російських обстрілів. Там можна побачити частково зруйновані житлові будинки, а також краматорський вітропарк, роботу якого раніше довелося зупинити через атаки. Журналісти показали, який вигляд нині має селище, а також як його мешканці продовжують жити й працювати попри війну.

Репортаж із Ясногірки під назвою “Ясногірка: там, де зупинилися вітряки, але продовжується життя” опублікувало видання Kramatorsk Post.

Чим відоме це селище

Ясногірка розташована на території з чітко окресленими межами в складі Краматорської громади та має власну в’їзну стелу, на якій минулого року замінили літеру “о” на “і” у передостанньому складі. Населений пункт від центру Краматорська відділяють близько 5 кілометрів.

За словами краєзнавця та історика Олега Савчука, з яким поспілкувалися журналісти, Ясногірка бере початок від сільця Ясна Гора. Його своєю чергою заснували у другій половині 18 століття. Назву пов’язують із густими заростями ковили, які створювали світловий ефект на сонці.

Найстарішим прізвищем у селищі вважають “Друзяка” — його носив один із перших поселенців. Журналісти з’ясували, що в Ясногірці народився й досі проживає нащадок цього чоловіка — художник Сергій Друзяка.

Між Ясногіркою та Слов’янськом, на майже однаковій відстані, розташована гора Карачун із телевежею. Також у селищі зафіксована найменша висота над рівнем моря в Краматорську — 60 метрів, на рівні зрізу води річки Казенний Торець.

Ясногірка та повномасштабне вторгнення

На околицях Ясногірки у 2019–2020 роках збудували краматорський вітропарк із трьома вітрогенераторами потужністю 4,5 МВт кожен. За проєктом він мав складатися з 15 вітряків, однак повномасштабне вторгнення парк зустрів з трьома вітряками. Восени 2025 року їхню роботу зупинили російські атаки дронами.

Селище розташоване поблизу Краматорська та, як і адмінцентр, регулярно потрапляє під удари з різних видів зброї. Один із найбільш руйнівних ударів по Ясногірці, згадують журналісти, відбувся у червні 2023 року по вулиці Олександра Олеся (раніше — вулиці Якіра).Тоді загинули люди, будинки місцевих жителів зазнали руйнувань.

Частина осель досі залишається зруйнованою та вже перетворилася на прихисток для птахів та безхатніх тварин. Однак деякі жителі селища відновлюють свої будинки, зокрема за допомогою “єВідновлення”. Втім, визнають: виділених державою компенсацій не завжди вистачає на всі роботи. Різницю доводиться покривати власним коштом.

До таких людей належить місцева жителька Тетяна, яка поспілкувалась з журналістами. Компенсації вистачило на ремонт даху, вікон та дверей, а також на частину внутрішніх робіт. Завершувати ремонт доводилось власними силами, відкладаючи гроші з пенсії.

Як жителі Ясногірки будують своє життя у прифронтовому селищі

Журналісти поспілкувалися з мешканцем Ясногірки Сергієм. Він родом із Харківщини, а в Краматорськ потрапив на початку 1980-х за розподілом після інституту. До Ясногірки переїхав близько 15 років тому за сімейними обставинами. Разом із дружиною тримає город та господарство. Чоловік каже, що тримати господарство при власному будинку спокійніше, а також хвалить з’єднання Ясногірки з Краматорськом.

“Як була дача на Городещиному, поїхав, позбирав, що є. А чи буде щось там на наступних — ото було питання. Все могли без тебе зібрати… Автобуси більш-менш регулярно їздять, магазини є, зупинка поруч, банкомат хоч один — на “Універсамі”, але вистачає”, — каже Сергій.

Він користується послугами амбулаторії у селищі та каже, що не шкодує про переїзд. Втім, хоче пожити без війни.

Також журналісти поспілкувалися з місцевим мешканцем Олександром. Він раніше мав власний магазин у Слов’янську, однак втратив його після обстрілу. Тепер — орендує приміщення на Ясногірці та торгує там. Бажає селищу миру.

Втім, журналісти поспілкувалися з місцевою мешканкою пані Наталею. Вона має менш оптимістичний погляд на ситуацію в селищі, адже живе біля дороги до вітряків та страждає від пилу, який підіймають автівки.

“І як людям жити? У мене мама після інсульту… Тепер ні, бо через той пил нема чим дихати… Хоча б якусь ділянку почистили та заасфальтували”, — каже пані Наталя.

Раніше через “пиловий дрифт” вже постраждав паркан її будинку, його довелося захищати шинами. Однак напередодні паркан зазнав нових руйнувань через вибух російського дрона. Жінка вже чекає на компенсацію за вікна та дах.

Як дістатися до Ясногірки

Раніше на трамваї з Краматорська можна було дістатися майже до Ясногірки, однак працював він тільки для співробітників ПАТ “Енергомашспецсталь”. Далі сполучання з містом перейшло на автобуси. На початку повномасштабної війни сюди тимчасово ходили тролейбуси № 2б на автономному живленні, та з часом повернулися звичні маршрутки, уточнюють журналісти.

До великої війни поїздки 14-м маршрутом у час пік були могли стати випробуванням: автобуси ще з центру йшли переповнені. Зараз людей менше, але порожніми вони все одно не їздять. Маршрут № 14 курсує із Соцміста через Лівобережну до “Маслоцеху”, а № 14а — у бік Шпічкіного. Для мешканців околиць різниця відчутна: не свій автобус — готуйся йти пішки.

Через усе селище до Старого міста ходить маршрут № 4. Раніше був і № 5а — зручний для поїздок на заводи, до лікарні та для пенсіонерів із пересадками з ринку. Нині, коли транспорту менше, жителі Ясногірки змушені підлаштовувати свої справи під наявний розклад.

Нагадаємо, наприкінці доби 8 лютого Донецька обласна ВА опублікувала остаточні наслідки повітряного удару по Краматорську, який фіксували зранку. Загальна кількість поранених зросла до шести людей, а кількість загиблих не змінилася — досі відомо про одну людину, чиє життя обірвалося внаслідок удару.