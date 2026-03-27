Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Компанію “Бахмут-Енергія”, чиї котельні залишилися зруйновані в окупованому місті, зобов’язали негайно сплатити борг за використаний до повномасштабного вторгнення газ. Відстрочку підприємству не надали.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення Господарського суду Донецької області.

Відповідно до даних з судових документів, йдеться про оплату боргу за газ, який компанія “Бахмут-Енергія” використала у період з листопада 2020 по квітень 2021 року. По тому ж договору були проплати за жовтень і частину листопада — загалом близько 24 мільйонів гривень, а після — почали нараховувати борг.

Через затримку виплат компанія “Нафтогаз України” хоче отримати не лише основний борг, а й штрафні санкції. Суд вимоги підтримав.

Згідно з рішенням суду, “Бахмут-Енергія” має заплатити загалом 224 мільйони гривень:

124,6 млн грн — основний борг за спожитий газ від Нафтогазу;

83,8 млн грн — інфляційні втрати (гроші, які “з’їла” інфляція за роки очікування);

15,5 млн грн — 3% річних.

612 тис. грн — судовий збір.

Це вже не перший програш “Бахмут-Енергії” у судах проти Нафтогазу, але цей позов став наймасштабнішим за останній час. Це у 20 разів більше, ніж сума за аналогічним тогорічним позовом проти компанії.

Представники “Бахмут-Енергії” просили суд відстрочити виконання рішення хоча б на пів року, адже вони не працюють, майно компанії в Бахмуті зруйноване та знаходиться під окупацією, а мешканці міста роз’їхалися і не платять за рахунками. Однак суд вирішив, що підстав для затримки виплат недостатньо.

“У задоволенні заяви про відстрочення на шість місяців виконання рішення… відмовити”, — йдеться у документі.

Рішення може бути оскаржене протягом 20 днів.

Рішення може бути оскаржене протягом 20 днів.