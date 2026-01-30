Приміщення. яке нібито здають в оренду, до та після ремонту. Фото: Дмитро Лубінець

Журналісти-розслідувачі встановили нові подробиці конфлікту, який стосується ймовірної здачі притулку для переселенців у оренду приватній компанії. Йдеться про будівлю колишньої школи на Закарпатті, яку відновили для розселення переселенців коштом міжнародних партнерів, але після ремонту нібито почали використовувати як комерційний об’єкт. Розслідувачі вважають, у конфлікті фігурує пов’язана з екснардепом від Донеччини Максимом Єфімовим компанія.

Про це йдеться у матеріалі видання NGL.media під назвою “Притулок для біженців на Закарпатті передали в оренду приватній компанії”.

З чого все почалося

14 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець публічно звинуватив місцеву владу Дубриницької громади на Закарпатті у порушенні прав переселенців. Посадовець заявив, що громада отримала від міжнародних партнерів кошти на ремонт приміщення, де повинні розмістити прихисток для ВПО. Натомість після ремонту будівлі її здали в оренду як комерційний об’єкт на три роки за ціною 500 тис. грн за рік. Зафіксовані факти вже передали правоохоронцям.

У коментарі журналістам голова Дубриницької громади Любов Лавер заявила, що прихисток ніхто не здавав у оренду, його передали одному з благодійних фондів. На 14 січня там нібито проживали 26 переселенців, з них семеро — діти.

Що з’ясували журналісти

Відремонтований притулок, розташований у селі Дубриничі на Закарпатті, передали в оренду благодійному фонду “Френдлі Україна”, який пов’язаний із компанією, яка втілює неподалік проєкт з будівництва вітроелектростанції. Журналісти зазначають, що він вже викликав протести екологів та місцевих активістів.

Фонд “Френдлі Україна”, якому передали будівлю на три роки, до вересня 2025-го мав назву “Благодійний фонд Максима Єфімова”, екснардепа від Краматорська, який склав повноваження наприкінці 2023 року.

“Саме Максим Єфімов є одним зі засновників ТОВ “Френдлі Вінд Технолоджі”, яке веде масштабне будівництво вітряків на полонині Руна. За даними джерел NGL.media, в орендованому притулку площею 774 м2 планують поселити сім’ї працівників ТОВ “Френдлі Вінд Технолоджі”, — пишуть журналісти видання.

Як повідомили в Дубриницькій сільраді для NGL.media, реконструкцію будівлі провів благодійний фонд “Проєкт Надія” коштом донорів. Загальна вартість проєкт, завершеного в жовтні 2023 року, становила 12,5 млн грн. Притулок обладнали кухнями, бібліотекою, спільним простором та житловим корпусом для родин.

Однак ВПО не скористалися притулком через те, що підрядник не надав необхідні документи для здачі приміщення в експлуатацію, зазначив Віктор Луцяк з Дубриницької сільради.

У квітні 2025 року уряд дозволив благодійним організаціям орендувати заклади освіти для ВПО. Благодійний фонд “Френдлі Україна” звернувся до сільради з пропозицією орендувати приміщення, і місцева влада вирішила підтримати це, стверджують журналісти.

“Ми отримали пропозицію від “Френдлі Україна” про те, щоб надати приміщення в оренду і вирішили її підтримати. Орендар підписав договір на три роки. Ми не ставили перед ним умови про те, скільки часу там мають проживати люди. З того, що нам відомо, то частина людей – це справді працівники індустріального парку, більшість яких переїхали на Закарпаття разом з релокованим підприємством «Френдлі Вінд Технолоджі”, — розповів Віктор Луцяк NGL.media.

Згідно з рішенням, “Френдлі Україна” буде платити щороку 923 тис. грн за оренду (омбудсман Лубінець казав, що сума становить 500 тис. грн на рік).

Фонд “Проєкт Надія” відмовився від коментарів. Саме він, нагадаємо, проводив ремонт будівлі.

Журналісти-розслідувачі також нагадали, що компанія “Френдлі Вінд Технолоджі”, яка спеціалізується на виробництві вітрогенераторів, перенесла свою діяльність з Краматорська до Перечина у 2022 році. 2025 року компанія потрапила в скандал через будівництво вітроелектростанції в Карпатах, яке порушує екологічні норми.

Нагадаємо, правозахисні організації України закликають уряд звернути увагу на нібито неправомірні скасування пенсійних виплат для ВПО з тимчасово окупованих територій — це почалося у січні 2026-го. Вони вимагають, аби таку підтримку повернули, адже провина за це, з їх слів, покладена на Пенсійний фонд.