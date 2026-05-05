Позбавлення батьківських прав на Донеччині під час відкритої війни: жінок вдвічі більше

не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
не займаються вихованням дитини та не дбають, аби вона здобула повну загальну середню освіту;
жорстоко поводяться з дитиною;
є хронічними алкоголіками або наркоманами;
вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.
Серед тих жителів Донеччини, кого позбавили батьківських прав, більшість — 174 — жінки. Чоловіків у рішеннях суду 85.
Раніше розслідувачі NGL.Media повідомляли, що в 2021–2023 роках в Україні різко зросла кількість батьків, які через суд відбирають дітей у матерів. Більшість вердиктів щодо розлучень і позбавлення жінок батьківських прав були фіктивними. Завдяки таким судовим рішенням батьки-одинаки можуть отримати відстрочку від мобілізації.