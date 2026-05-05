Позбавлення батьківських прав на Донеччині під час відкритої війни: жінок вдвічі більше

Позбавлення батьківських прав на Донеччині, зображення згенероване за допомогою ШІ Chat-GPT/Вільне Радіо

318 справ про позбавлення батьківських прав відкрили на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення. Частина з них досі на розгляді, а у 259 людей суди вже забрали дітей.

Про це повідомили у Службі у справах дітей Донецької ОДА на запит Вільного Радіо.

З 24 лютого 2022 року суди Донецької області розглянули 286 із 318 справ про позбавлення батьківських прав. У 286 справах суди вже винесли рішення:

259 справ — батьків позбавили прав;

27 справ — у позбавленні відмовили.

Для довідки: Матір або батька можуть позбавити батьківських прав через суд, якщо вона/він: не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

не займаються вихованням дитини та не дбають, аби вона здобула повну загальну середню освіту;

жорстоко поводяться з дитиною;

є хронічними алкоголіками або наркоманами;

вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Серед тих жителів Донеччини, кого позбавили батьківських прав, більшість — 174 — жінки. Чоловіків у рішеннях суду 85.

Раніше розслідувачі NGL.Media повідомляли, що в 2021–2023 роках в Україні різко зросла кількість батьків, які через суд відбирають дітей у матерів. Більшість вердиктів щодо розлучень і позбавлення жінок батьківських прав були фіктивними. Завдяки таким судовим рішенням батьки-одинаки можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Раніше ми розповідали, як з евакуйованими з Донеччини в Італію дітьми роками не можуть звʼязатись опікуни та судяться за це право.