Виїзд за кордон. Ілюстративне фото: ДПСУ

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З 1 березня 2026 року за кордон не випускають українських чоловіків призовного віку без QR- або VIN-коду у військово-обліковому документі, навіть якщо документ дійсний. Це лише одна з деталей, які змінилися цього року у правилах перетину кордону для українців. Зібрали перелік документів та нові правила виїзду за кордон для всіх категорій — від дітей до заброньованих чоловіків.

Правила виїзду за кордон для дорослих

Перетин кордону України у 2026 році дещо відрізняється від попередніх років. Та як і раніше, найважливіше при плануванні поїздки — мати всі необхідні документи.

Які документи потрібні для виїзду за кордон?

Основний — закордонний паспорт. Він має бути дійсним щонайменше пів року після запланованої дати виїзду з країн ЄС. Деякі держави вимагають лише три місяці, але запас часу варто перевіряти завжди.

ID-картка замінює закордонний паспорт лише у двох випадках — під час сухопутного перетину кордону з Туреччиною та Грузією, з якими Україна має відповідні міждержавні угоди. У решті напрямків, включно з усіма країнами ЄС, без закордонного паспорта не обійтися, навіть якщо їдете лише транзитом.

З 10 квітня 2026 року на зовнішніх кордонах ЄС повноцінно працює цифрова система в’їзду-виїзду (EES) — вона фіксує кожен перетин біометрично замість звичного штампа в паспорті. Це не додає нових документів, але означає ретельнішу перевірку на пункті пропуску, тож варто закладати більше часу.

Жінки з 20 травня 2026 року перетинають кордон без додаткових вимог, пов’язаних із посадою: раніше для працівниць органів влади, місцевого самоврядування та держпідприємств діяли окремі обмеження, але тепер їх скасували.

Для поїздок до країн без безвізового режиму (наприклад, до Великої Британії) може знадобитися віза навіть для транзиту через аеропорт — це варто перевіряти окремо для кожного напрямку, оскільки перелік і умови безвізу періодично змінюються.

Діти до 16 років можуть виїхати лише в супроводі дорослого

Дитина може виїхати лише в супроводі дорослого. Із документів, що посвідчують особу дитини, підходять:

закордонний паспорт дитини,

проїзний документ дитини,

дипломатичний або службовий паспорт,

запис про дитину в закордонному паспорті одного з батьків або свідоцтво про народження — але лише на період воєнного стану.

Супроводжувати дитину без нотаріальної згоди другого з батьків можуть мати, батько, бабуся чи дідусь, повнолітні брат чи сестра, мачуха, вітчим. Інші люди повинні мати письмову заяву одного з батьків, завірену органом опіки. Нотаріальна згода другого з батьків не потрібна при виїзді за кордон під час воєнного стану — це спрощення діє з початку повномасштабного вторгнення й залишається чинним у 2026 році.

Нотаріальна згода все ж обов’язкова, коли дитину супроводжує людина, яка не є родичем: у документі мають бути вказані дані про супровідника, країну та строк поїздки.

Виїзд за кордон з дитиною без згоди другого з батьків можливий також у випадку, якщо:

у паспорті є відмітка про виїзд на постійне проживання за кордон;

другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав або визнаний безвісти зниклим;

є рішення суду, яке дозволяє виїзд без згоди;

мати має статус одинокої матері;

є довідка про заборгованість зі сплати аліментів понад чотири місяці;

дитина має інвалідність або тяжке захворювання.

Прикордонники мають право попросити додаткові документи для перетину кордону навіть за спрощеної процедури — свідоцтво про народження і підтвердження родинного зв’язку з дитиною варто мати при собі завжди. Ламіноване свідоцтво про народження формально не є підставою для відмови, але часто викликає додаткові запитання на пункті пропуску.

Можна виїжджати самостійно, якщо країна призначення це дозволяє: правила виїзду для підлітків від 16 років

З 16 років людина має право на вільний самостійний виїзд за межі України — це закріплено статтею 313 Цивільного кодексу України. Дозволу чи супроводу батьків для виїзду дітей з України не потрібно: достатньо власного дійсного закордонного паспорта.

Кілька практичних нюансів, які варто врахувати:

Це правило однакове і в мирний час, і під час воєнного стану — жодних додаткових обмежень щодо мобілізації для неповнолітніх хлопців законодавство не передбачає.

Документи для виїзду дитини за кордон, а саме закордонний паспорт має бути дійсним і без пошкоджень — прикордонники сусідніх держав можуть відмовити у в’їзді через прострочений або пошкоджений документ, навіть якщо український кордон підліток перетнув безперешкодно.

Хоча згода батьків формально не потрібна для виїзду з України, країна призначення може вимагати її для в’їзду неповнолітнього без супроводу дорослих — тому юристи радять мати при собі письмову згоду батьків або опікунів.

Для працевлаштування за кордоном 16–17-річному потрібна робоча віза, яку оформлюють заздалегідь — саме собою досягнення 16 років права на роботу за кордоном не дає.

Виїзд чоловіків за кордон: правила за віком

18–22 роки (включно)

З 28 серпня 2025 року ця вікова група отримала спрощену процедуру: обмеження воєнного стану на неї більше не поширюються. Для виїзду чоловіків з України з собою достатньо мати:

закордонний паспорт,

військово-обліковий документ — паперовий або електронний (у застосунку “Резерв+”), який потрібно пред’явити на вимогу прикордонника.

Жодних довідок від ТЦК, наказів про відрядження чи інших підстав ця категорія не подає — досить самого факту віку й актуального облікового документа.

Виняток — чоловіки, які обіймають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування: для них спрощення не діє, і виїжджати вони можуть лише у службове відрядження.

Окремо: студенти іноземних закладів освіти цього віку можуть виїжджати за наявності довідки від закладу освіти разом із закордонним паспортом і військово-обліковим документом.

З 1 березня 2026 року для цієї категорії, як і для всіх інших військовозобов’язаних, обов’язкова наявність VIN- або QR-коду у військово-обліковому документі — без нього прикордонники не можуть звірити дані в реєстрі “Оберіг”, і у виїзді відмовлять навіть за виконання всіх інших умов.

Чоловіки призовного віку: 23–60 років

Під час воєнного стану чоловіки призовного віку можуть виїхати за кордон тільки за наявності окремої законної підстави. З 17 липня 2024 року українські прикордонники перевіряють військово-обліковий документ для виїзду за кордон у кожного чоловіка цього віку — без нього відмовляють навіть за наявності підстави.

Перелік підстав для виїзду міститься в пункті 2.1 постанови Кабміну №57 і включає, зокрема, такі категорії:

багатодітні батьки та опікуни — батько трьох і більше дітей до 18 років, батько дитини з інвалідністю, офіційний опікун дитини без матері;

зняті з військового обліку за станом здоров’я — за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про хронічне тяжке захворювання;

люди, які потребують лікування за кордоном, і їхні супровідники — при онкологічних, тяжких серцево-судинних чи інших невиліковних хворобах, за висновком ЛКК і дозволом ТЦК. Довідка ЛКК повинна містити QR-код і бути внесена до реєстру МОЗ. Виїхати може й один супровідник;

заброньовані працівники — виїжджають у службове відрядження за наказом роботодавця, де зазначені країна, строки перебування, посада і мета поїздки. Потрібен також військово-обліковий документ із позначкою про бронювання, внесений до системи “Оберіг”. Щодо виїзду у відпустку чіткого нормативного регулювання немає — рішення прикордонники ухвалюють індивідуально, тож перед поїздкою варто уточнити умови безпосередньо в Держприкордонслужбі ( сервіс довіри , тел. 1598,);

спортсмени, артисти, моряки, водії-далекобійники, волонтери — виїжджають за системою “Шлях”, яка передбачає окремий перелік підтвердних документів залежно від категорії;

журналісти та працівники стратегічних комунікацій — за спеціальним порядком: лист-погодження від Держкомтелерадіо, перебування за кордоном дозволено до 60 днів.

Незалежно від підстави, необхідно мати при собі чинний військово-обліковий документ з VIN- або QR-кодом — з 1 березня 2026 року без нього прикордонники не можуть звірити дані навіть за наявності всіх інших паперів. Сам факт бронювання чи відстрочки не гарантує автоматичного виїзду: потрібен окремий документ, що підтверджує саме підставу для поїздки. Розбіжності в даних ТЦК та СП — одна з найчастіших причин відмови, тож дані варто заздалегідь звірити й оновити через “Резерв+”.

Чоловіки 60+ років

Виїжджають на загальних підставах, без додаткових дозволів від ТЦК. Для виїзду потрібен чинний закордонний паспорт. Військово-обліковий документ для цієї вікової групи вже не є обов’язковою умовою перетину кордону.

Люди з інвалідністю та їхній супровід

Виїзд людей з інвалідністю

Люди з інвалідністю I, II або III групи мають право виїжджати за кордон без обмежень воєнного стану — незалежно від мети поїздки й без обмеження кількості разів. Підстава — пункт 2-1 постанови КМУ №57 і стаття 23 закону про мобілізацію, які виводять людей з інвалідністю з-під призовних обмежень.

Потрібно мати:

закордонний паспорт,

посвідчення людини з інвалідністю або пенсійне посвідчення із зазначенням групи (довідки МСЕК зазвичай недостатньо),

інвалідність має бути встановлена саме в Україні — оформлена за кордоном не рахується.

З III групою на практиці бувають затримки: хоча закон дає таке саме право на виїзд, як і з I–II групою, прикордонники іноді додатково просять військово-обліковий документ зі зняттям з обліку — особливо якщо статус оформлений нещодавно і дані ще не оновились у реєстрі “Оберіг”.

Хто може супроводжувати людину з інвалідністю

Супровідник виїжджає лише разом із людиною, яку супроводжує — окремо ця підстава не діє. Право на супровід мають:

чоловік/дружина людини з I або II групою інвалідності (шлюб має бути офіційно зареєстрований),

батьки людини з інвалідністю, батьки чоловіка/дружини,

людина, яка документально підтверджує постійний догляд за родичем.

Із документів зазвичай потрібні: закордонний паспорт, підтвердження групи інвалідності, свідоцтво про шлюб або народження, підтвердження спільного проживання, акт про факт догляду й актуальні дані в “Резерв+”. Найчастіша причина відмови — саме неповний пакет цих документів.

Категорія Документи та вимоги Коли можуть відмовити Дорослі Закордонний паспорт або ID-картка Прострочений документ; борги за виконавчими провадженнями (аліменти, штрафи, судові рішення); розбіжності між даними в паспорті й реєстрах Діти до 16 років Паспорт дитини, проїзний документ або свідоцтво про народження; супровід дорослого Супровідник не підтверджує родинний зв’язок; для нерідних людей немає письмової заяви батьків, завіреної органом опіки Підлітки 16+ Власний закордонний паспорт, для роботи — робоча віза Прострочений або пошкоджений паспорт Чоловіки 18–22 років Закордонний паспорт, військово-обліковий документ з VIN- або QR-кодом Немає коду в документі; не оформлене службове відрядження, якщо посада входить до переліку, який його вимагає Чоловіки 23–60 років Закордонний паспорт, військово-обліковий документ з VIN- або QR-кодом, документ-підстава (бронювання, висновок ЛКК, довідка за системою “Шлях” тощо) Немає чинної законної підстави; дані в ТЦК не оновлені; підстава не підтверджена документально; є відмітка про перебування в розшуку Чоловіки 60+ Чинний закордонний паспорт Прострочений документ Люди з інвалідністю Закордонний паспорт, посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення із зазначенням групи Інвалідність встановлена за кордоном (не рахується); для III групи — застарілі дані в реєстрі “Оберіг” Супровідникилюдей з інвалідністю Закордонний паспорт, підтвердження групи інвалідності, свідоцтво про шлюб/народження, акт про факт догляду Неповний пакет документів; відсутність підтвердження родинного зв’язку чи спільного проживання Заброньовані Наказ роботодавця про відрядження із зазначенням країни, строку і мети поїздки; військово-обліковий документ з позначкою про бронювання Виїзд у приватних цілях замість службового; дані про бронювання в реєстрі не збігаються з наказом

Спільне для всіх категорій: у разі відмови прикордонний орган зобов’язаний письмово пояснити підставу, а рішення можна оскаржити в суді.

Що треба врахувати перед поїздкою за кордон

Перш ніж планувати поїздку, слід перевірити наявність тимчасових обмежень на виїзд — заборгованостей за аліментами, штрафами чи іншими виконавчими провадженнями — через сервіс Держприкордонслужби “Особистий кабінет”. Там реєстрація відбувається за допомогою Дія.Підпису, BankID або кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Результат система показує одразу: “Обмежень немає” або “Є тимчасове обмеження”. Зазначимо, цей кабінет не показує обмеження, пов’язані з військовим обліком чи воєнним станом — лише борги й судові рішення.

Чоловікам призовного віку варто окремо оновити дані в е-кабінеті військовозобов’язаного через застосунок “Резерв+” — розбіжності саме у військових реєстрах залишаються однією з найчастіших причин відмови на кордоні, і “Особистий кабінет” ДПСУ цю категорію проблем не покриває.

Оформлення закордонного паспорта

У будь-якому з описаних випадків базовий документ один і той самий: закордонний паспорт. Без нього жодна підстава не працює, тож окремо розповімо про те, як і за скільки його оформити.

Для першого оформлення чи заміни паспорта в підрозділі Державної міграційної служби або Центрі надання адмінпослуг потрібні паспорт громадянина України, ІПН (крім новонароджених і тих, хто офіційно відмовився від номера з релігійних причин), для дітей до 14 років — свідоцтво про народження. До документів потрібно докласти квитанцію про сплату адмінзбору.

З 1 січня 2026 року вартість оформлення:

звичайний порядок, до 20 робочих днів — 1147 грн;

терміновий порядок, до 7 робочих днів (в окремих випадках — до 3 днів) — 1787 грн.

Ціна однакова для дорослих і дітей. Паспорт дитини до 16 років діє 4 роки, дорослий — 10 років. У Паспортному сервісі до цих сум додається сервісний збір.

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