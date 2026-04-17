Заступник начальниці Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Сергій Полесов. Фото: Facebook/Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

21 квітня 2026 року заступник начальниці Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Сергій Полесов проведе пряму лінію з жителями регіону. О котрій і за яким номером можна буде долучитися — розповідаємо далі.

Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Сергій Полесов відповідатиме на питання жителів регіону наступного вівторка, 21 квітня. Поставити їх представнику Пенсійного фонду Донеччини можна буде протягом години — з 10:00 до 11:00.

Аби долучитися до прямої лінії, треба буде зателефонувати за номером: (068)868-65-66.

Раніше ми розповідали, що на початку 2026 року пенсіонери з Донеччини в середньому отримували близько 8 тис. грн пенсії. Та через індексацію з 1 березня розмір пенсій мав зрости на 12,1%.