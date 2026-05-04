Продав знайдену під Бахмутом зброю: українського військового засудили до 3 років та 4 місяців в’язниці

У Кривому Розі 29 квітня засудили сержанта ЗСУ, який продав зброю, знайдену у районі Бахмута. Чоловік зберігав її на своїй дачній ділянці, поки не збув за 64 тис. грн: йдеться про автомат, боєприпаси, корпуси й запали для гранат. Тепер він проведе понад 3 роки за ґратами, а також повинен виплатити майже 30 тис. грн витрат на судові експертизи.

Відповідний вирок Інгулецького районного суду Кривого Рогу журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Засудженим є Андрій К, який обіймав посаду оператора-радіотелефоніста відділення командно-штабних машин взводу управління розвідувальної роти та доєднався до війська за контрактом. У період часу від лютого 2022 року по грудень 2025-го знайшов на лінії фронту в районі Бахмута зброю: автомат АК-74М, п’ять магазинів, шість гранатних корпусів, шість запалів і понад 160 набоїв різних калібрів. Про знахідку, попри обов’язок, командуванню не повідомив.

Далі військовий вивіз зброю до Кривого Рогу та зберігав на своїй дачній ділянці. Чоловік стер деякі заводські номери автомата шліфмашиною, аби ускладнити ідентифікацію.

Він вирішив продати автомат, запали й корпуси гранат та боєприпаси, адже, як зазначив під час суду, потребував грошей на лікування. Засуджений спілкувався з покупцем щонайменше три місяці, після чого 27 грудня 2025 року у Кривому Розі передав за 64 тис. грн покупцеві автомат із магазинами, 146 набоїв калібру 5,45 мм, шість гранатних корпусів (дві Ф-1, дві РГД-5, одну М-67 і одну DM-51A2) та шість запалів.

У той день фігуранта справи затримали, а на його дачній ділянці знайшли додаткові боєприпаси різних калібрів. Андрій К. пояснив, що хотів зробити з них брелки. Усі вилучені предмети експерти визнали придатними до бойового використання.

На суді засуджений визнав провину повністю та щиро розкаявся. Суд урахував каяття як єдину пом’якшуючу обставину, адже за місцем служби фігуранта характеризували негативно.

Андрія К. визнали винним у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ) та незаконному видаленні її маркування (ч. 1 ст. 263-1 ККУ) й засудили до ув’язнення терміном на три роки та чотири місяці. Час попередньо ув’язнення (27 грудня 2025-го — 12 січня 2026-го) зарахували до строку відбуття покарання. Додатково фігурант справи повинен заплатити 29 861,9 грн за експертизи.

Частину зброї та боєприпасів конфіскували на користь Міноборони.

До 29 травня засуджений має право подати апеляцію до Дніпровського апеляційного суду. Якщо цього не станеться, вирок набуде законної сили.

Нагадаємо, суд у Кривому Розі 28 квітня виніс вирок уродженцю Краматорська, який у Дружківці продав 10 гранатометних пострілів заводського виробництва. Боєприпаси потрапили до чоловіка незаконно, він збув весь набір за 5 тис. грн. Втім, з нього додатково вирішили стягнути майже втричі більшу суму за судові витрати.