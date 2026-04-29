“Продавав “дозволи” на вирубку лісу”: судитимуть лісника з Краматорська

Затриманий лісник з Краматорська. Фото: ДБР

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо майстра Краматорського лісництва. За даними слідства, чоловік продавав “дозволи” на незаконну поробку дерев. Його затримали у лютому 2026-го під час отримання 100 тисяч гривень неправомірної вигоди. Тоді ж фігуранту обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як встановили слідчі, майстер лісу, який виконував обов’язки керівника одного з лісництв на Донеччині — структурний підрозділ ДП “Ліси України” —, фактично запровадив “платну систему” для самовільної вирубки лісу на території регіонального ландшафтного парку. За гроші він дозволяв незаконну заготівлю деревини та обіцяв не реагувати на порушення. Правоохоронці опублікували фрагмент із запису розмови фігуранта:

За даними Бюро, у грудні 2025 року він відмовив місцевому жителю у легальній купівлі дров, натомість запропонував “альтернативу” — самовільну вирубку. За це вимагав 10 тисяч гривень за день робіт. Отримавши перші 50 тисяч гривень, фігурант підвищив “тариф” до 20 тисяч гривень за день та наполягав на збільшенні обсягів вирубки.

У лютому 2026 року правоохоронці затримали лісника у Краматорську під час отримання 100 тисяч гривень. Як тоді уточнили Вільному Радіо у пресслужбі територіального управління ДБР, ліснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави — майже мільйон гривень. Нині він перебуває у СІЗО.

Окрім цього, під час обшуків за місцем проживання та в гаражі у чоловіка виявили бойові набої. Посадовця обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, а також у незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, справу ексдиректора Лиманського лісгоспу Олексія Приходька розглядатиме суд. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт — колишнього керівника звинувачують у зловживанні службовим становищем.