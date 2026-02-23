Чим славиться Донеччина, колаж: Вільне Радіо

Соляні шахти, вугільні терикони й металургійні заводи — це перше, що спадає на думку про Донецький край. Але Донеччина — значно більше, ніж промисловий регіон. Тут слухали симфонії на глибині 300 метрів, вирощували троянди серед шахт і писали пісні, які звучали в космосі. Розповідаємо, чим славиться Донецька область.

Три обласні центри за сто років

Донецьку область утворили 2 липня 1932 року. Першим її центром став Артемівськ — нині Бахмут. Згодом — Сталіно, яке сьогодні знають як Донецьк. Після того як у 2014 році Росія окупувала Донецьк, фактичним адміністративним центром регіону став Краматорськ. Під час повномасштабного вторгнення він перебуває під обстрілами росіян.

Донеччина — промисловий центр України

Донеччина відома як промисловий край. До 2014 року тут виробляли п’яту частину загальнодержавного промислового продукту. У регіоні працювали понад дві тисячі підприємств — металургія, хімія, важке машинобудування, енергетика. Показово, що у 2012 році Forbes Ukraine визнав Донецьк найкращим містом для бізнесу в Україні.

Маріупольські заводи Азовсталь та меткомбінат імені Ілліча постачали сталь для будівництва мостів і залізниць по всьому світу.

У Костянтинівці виготовляли скло, у Дружківці — порцеляну. Кераміка зі Слов’янська теж відома далеко за межами Донеччини.

Шахти, сіль і 280 мільйонів років під ногами

Донецький вугільний басейн — один із найбільших у Європі. На території області розташовані 127 шахт із понад двома тисячами кілометрів підземних коридорів. Видобуток вугілля тут вели на глибині до понад 1500 метрів. Зараз про це нагадують терикони Донеччини — великі штучні гори, які утворилися з відходів видобутку копалин та стали символом регіону.

Але копалини Донеччини — це не лише вугілля. Тут є кам’яна сіль, біла глина-каолін для виробництва порцеляни, ртутна руда кіноварі, цирконій, граніт, крейда та вапняки. У доісторичні часи тут виплавляли золото, мідь і срібло. А після Другої світової війни на засекречених копальнях видобували радіоактивні матеріали для перших радянських атомних бомб.

Соляні шахти Соледару вважаються одними з найбільших родовищ солі в Європі. Пластам мінералу — 280 мільйонів років. Мікроклімат на глибині 300 метрів настільки унікальний, що в копальнях створили спелеосанаторій для лікування хворих на астму та бронхіт. А ще в цих підземних залах уперше в Україні провели живий концерт — “Соляна симфонія” у виконанні Донбаського симфонічного оркестру.

У 2023 році Росія зруйнувала та окупувала Соледар.

“Артемівське” ігристе, яке витримували під землею

В Артемівську — нині Бахмуті — розташовувався найбільший у Східній Європі завод ігристих вин. Щороку звідси по всіх континентах розходилися мільйони пляшок напою, витриманого у підвалах загальною площею 26 гектарів.

Сьогодні від заводу Artwinery залишились руїни, виробництво перенесли на Одещину, а пляшки виготовленого в Бахмуті ігристого продають на аукціонах.

Чим славиться Донецька область: природа, яка дивує

Втім, Донеччина — це не лише заводи й шахти. На півдні регіону зберігся заповідник “Хомутівський степ” — це частина Дикого Поля, яка ніколи не бачила плуга. Там ростуть десятки видів реліктових рослин, зокрема ковила.

На узбережжі Азовського моря у Національному природному парку “Меотида” живуть червонокнижні птахи. Білосарайська та Крива коси щовесни та щоосені стають транзитним пунктом для мільйонів перелітних птахів.

Слов’янськ відомий цілющими солоними озерами з мінеральними джерелами, що здавна використовуються для лікування. На цих водоймах побудували бальнеологічний курорт “Словкурорт”. Найбільші озера — Сліпне, Вейсове, Гарячка та Ропне.

На Донеччині розташований найбільший штучний ліс України — Великоанадольський ліс площею 2543 гектари. Його заклав понад півтора сторіччя тому науковець Віктор Графф.

Перлина Донеччини — Святогірськ. Тут розташований національний природній парк “Святі гори” — із сосновим лісом на березі Сіверського Дінця та крейдяними скелями. Тут же розташована Святогірська Лавра.

Місцевий смаколик — шишкове варення. Аби воно вийшло смачним і ніжним, шишки потрібно збирати навесні.

Білокузьминівські скелі — геологічна пам’ятка природи місцевого значення, що розташована поблизу села Білокузьминівка. Ці скелі крейдяні, а їхній вік — близько 90 мільйонів років, тож формуватися вони почали в останньому (крейдяному) періоді мезозойської ери. Тоді на території сучасної Донецької області було тепле море, у якому мешкали різні морські жителі. Ці організми мали вапняний скелет, і їхні залишки багато тисяч років збиралися на морському дні. З них і утворилися Білокузьминівські скелі.

Найвища скеля комплексу — гора Меч. Її висота становить 25 метрів. У XVI сторіччі запорізькі козаки використовували цю скелю як спостережний пункт. У тих самих цілях її використовували й солдати під час Другої світової війни.

Ще одна унікальна пам’ятка українського сходу — скам’янілий ліс Донеччини, розташований поблизу Олексієво-Дружківки у балці Розсохувата. Це найдавніший кам’яний ліс у Євразії, заповідник “Дружківські скам’янілі дерева”, який є частиною регіонального ландшафтного парку “Клебан-Бик”. Як виникли скам’яніли дерева, точно невідомо.

Футбол і “Євро-2012”

Донецьк називали спортивною столицею України. У 2012 році місто приймало матчі чемпіонату Європи з футболу на стадіоні “Донбас Арена” — першому у Східній Європі стадіоні найвищої, четвертої категорії за стандартами УЄФА. Цю категорію надають стадіонам, які можуть приймати фінали Ліги чемпіонів, Євро та інші матчі топ-рівня. На будівництво “Донбас Арени” пішло 400 мільйонів доларів. На матчах “Євро-2012” побували 300 тисяч уболівальників з різних куточків планети. На арені виступали зірки світового рівня.

Після окупації Донецька у 2014 році “Донбас Арена” занепадає й руйнується.

Спортсмени, митці, мовознавці: Відомі люди з Донецької області

Донецький край став малою батьківщиною для багатьох видатних людей, яких знають за межами України.

Михайло Петренко — повітовий учитель родом зі Слов’янська, який написав пісню “Дивлюсь я на небо та й думку гадаю”. Вона стала справді народною, а згодом — однією з перших двох пісень, виконаних у космосі.

Сергій Прокоф’єв — композитор, автор восьми опер, семи балетів, семи симфоній та багатьох камерно-інструментальних творів, а також музики до кінофільмів. Народився у Сонцівці тоді Бахмутського повіту на Донеччині.

Василь Стус — поет і дисидент, народився на Вінниччині, але родина переїхала до Донецька, коли Василю було 2 роки. Викладав на Донеччині українську мову й літературу. Радянська влада знищила його поезію і його самого — Стус загинув у в’язниці 1985 року за загадкових обставин. З 2016 року його ім’я носить Донецький національний університет, що евакуювався у Вінницю.

Володимир Сосюра — український письменник, поет. Народився в робітничій родині у Дебальцевому 6 січня 1898 року. Був козаком армії УНР та ніс службу у лавах Червоної армії. Один із найвидатніших українських поетів XX століття. Автор вірша “Любіть Україну”.

Євген Халдей — фотограф з Донецька (тоді Юзівки). Його фотографія “Прапор над Рейхстагом” стала одним із символів Другої світової. Три його знімки були представлені як обвинувальні документи на Нюрнберзькому процесі. У 1995 році Франція нагородила фотографа Орденом мистецтв та літератури.

Леонід Биков — актор і режисер, автор фільму “У бій ідуть тільки старики”. Заслужений артист УРСР (1958), заслужений артист РРФСР (1965), народний артист УРСР (1974). Народився у Знаменському Слов’янського району.

Емма Андієвська — художниця й письменниця з Донецька, відома сміливими експериментами у живопису та літературі, представниця модернізму в українській літературі.

Ірен Роздобудько — українська письменниця, ілюстраторка та сценаристка, викладачка кінодраматургії. Народилася у Донецьку.

Архип Куїнджі — художник, якого вважають одним із найбільших пейзажистів світу, родом із Маріуполя.

Ольга Лящук — українська стронгвумен. Переможниця змагань “Найсильніша жінка світу”. Донеччанка розчавила своїми стегнами три кавуни за 7 секунд, що зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса. Може підняти об’єкт вагою понад 200 кг. У 2024 році стала найсильнішою жінкою Америки.



Лілія Подкопаєва — українська спортивна гімнастика з Донецька. Заслужена майстриня спорту України, Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті у 1996 році.

Віктор Чукарін — український радянський гімнаст. Народився у селі Хрещатицьке (Красноармійське) під Новоазовськом. У 1952 році завоював чотири золоті та дві срібні медалі на XI Олімпійських іграх у Гельсінкі (Фінляндія). Це був перший значущій результат для спортсменів-вихідців із Донецької області.

Олекса Тихий — учитель, мовознавець, громадський діяч, правозахисник, політв’язень, один із засновників Гельсінської групи зі сприяння дотриманню прав людини. Народився та виріс у селі Іжевка (або Їжівка) під Костянтинівкою. Навчався Олекса Тихий у Часовому Ярі, пізніше жив та працював у Дружківці.

Був тричі засуджений через літературну і правозахисну діяльність, а також за те, що виступав проти зросійщення Донбасу. Олекса Тихий помер під час останнього ув’язнення.

Іван Дзюба — український літературознавець, літературний критик, громадський діяч, активний учасник руху за незалежність України, дисидент. Автор памфлету “Інтернаціоналізм чи русифікація?”, у якому з комуністичних позицій критикував політику русифікації. За свою громадську діяльність зазнав репресій: кілька разів його звільняли з роботи, під час репресій 1972 року він потрапив за ґрати. У кінці 1980-х років став одним із засновників політичної партії “Народний рух України”. Другий Міністр культури України (1992—1994). Народився у селі Миколаївка Ольгинської громади Волноваського району.

Козаки, греки і Чарлі Чаплін

Разом із промисловістю та природою вражають і культура та традиції Донеччини. Першими поселенцями на цих землях були запорозькі козаки, які засновували свої “зимники” у стратегічно важливих місцях. Наприклад, назва Краматорська походить від козацьких часів, коли мандрівники позначали так місця перетину торгових шляхів, від слова “крам” — товар.

У XVIII столітті Катерина II переселила кримських греків на Донеччину. Їхні нащадки й досі зберігають традиції виноробства та грецьку культуру. Саме на честь грецьких переселенців регіон має власні Ялту, Урзуф і навіть Херсонес.

У 1930 році режисер Дзиґа Вертов зняв перший український звуковий фільм “Ентузіязм: Симфонія Донбасу”. Чарлі Чаплін, подивившись стрічку, написав: “Я ніколи не міг уявити, що індустріальні звуки можна організувати так, аби вони здавались прекрасними”. Фільм сьогодні займає 28-му позицію у списку 100 найкращих українських фільмів в історії.

Раніше ми розповідали, як працює Центр збереження ідентичності ТОТ, який створили при Маріупольському державному університеті. В інтерв’ю Вільному Радіо директорка Центру Діана Трима розповіла, для чого існує ця установа, які мистецькі твори й важливі свідчення вже втрачені та як можна зберегти історію регіону.