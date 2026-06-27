Донецька ОДА планує витратити понад 660 тис. грн на проведення вишколу “Незламний воїн”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У червні 2026 року Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької ОДА оголосило три тендери на проведення військово-патріотичного вишколу “Незламний воїн”. Через активні бойові дії проводити такі заходи на Донеччині станом на червень 2026 року неможливо, тому місцем проведення обрали село Оринин на Хмельниччині. Ми проаналізували закупівлі та розповідаємо, скільки готові витратити на цей захід із обласного бюджету.

Деталі тендерів журналісти Вільного Радіо дізналися з аналітичної системи BI-Prozorro.

Загалом оголосили три закупівлі — на проживання, логістику та футболки для учасників. Загальний бюджет — понад 660 тис. грн. Водночас не всі тендери вдалося провести з першої спроби.

Проживання, харчування та доїзд

Найдорожчим став тендер на проживання та харчування учасників у селі Оринин. Його очікувана вартість становить 451 440 грн.

Згідно з документами, вишкіл планують провести у два 9-денні заїзди — по 22 людини в кожному.

Замовник заклав 900 грн на добу за проживання однієї людини та 123 грн на триразове харчування. Разом це 1023 грн на людину за день.

Підрядник має забезпечити проживання у будівлі, що не є дерев’яною, розміщення по двоє людей у кімнаті, гарячу воду, безперебійне опалення, генератор та укриття в будівлі або не далі ніж за 10–15 хвилин пішки. Зазначимо, що за 15 хвилин залежно від швидкості руху можна пройти в середньому 1–1,5 км.

На перевезення учасників із залізничних вузлів у Хмельницькому та Кам’янці-Подільському до Оринина і назад передбачили 81 тис. грн.

Від перевізників вимагають щонайменше два автобуси — основний і резервний — класу не нижче ЄВРО-4, місткістю від 31 місця. Водії також мають надати чинні медичні довідки.

Втім, у день оголошення в документації тендера знайшли технічну помилку, що може призвести до його скасування. Поки що триває період оскарження, і в разі скасування закупівлі її доведеться оголошувати повторно.

Брендовані футболки

Третій тендер стосується закупівлі 286 брендованих футболок на суму 128 700 грн.

Йдеться про сірі футболки зі 100% бавовни з написами та логотипами, нанесеними методом DTF-друку.

На передній частині футболок передбачені два варіанти написів: “Маріуполь. Національна та громадянська ідентичність” або “Українська національна та громадянська ідентичність”. На спині обов’язково мають бути герб Донеччини і напис “Донецька область”.

Переможець тендера також має надати фізичний зразок футболки для перевірки якості.

Заїзд учасників

Аукціони щодо проживання та закупівлі одягу мають відбутися після 29 червня 2026 року, коли організаторам надійдуть усі пропозиції від учасників.

Заїзд до Хмельницької області запланований на середину літа — з 6 по 14 липня та з 17 по 25 липня 2026 року.

Нагадаємо, у 2026 році діти ВПО можуть отримати путівку на безкоштовний відпочинок та оздоровлення. У матеріалі розповідаємо, що для цього потрібно та на що батькам варто звернути увагу під час вибору закладу.