Бахмут, Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Офіс президента України відповів на петицію щодо надання статусу міста-героя Бахмуту, яку торік підписали понад 25 тисяч громадян. У відповіді йдеться, що питання надання почесного звання місту зможуть розглянути тільки після його деокупації.

Про це на своїй сторінці на Facebook повідомив автор петиції Олександр Бабенко.

Документ 13 травня отримав автор петиції та колишній депутат Бахмутської міськради Олександр Бабенко. Він заявив, що неодмінно боротиметься за присвоєння статусу міста-героя Бахмуту, коли місто вдасться звільнити.

“Я маю непохитну віру в те, що Бахмут обов’язково буде деокупований та повернеться під український прапор. І після цього я неодмінно продовжу дану ініціативу, аби місто-герой Бахмут отримало заслужене державне визнання”, — заявив Олександр Бабенко.

Зазначимо, петиція про присвоєння звання “Місто-герой України” Бахмуту з’явилася 16 жовтня 2025 року. 24 листопада вона набрала 25 тисяч підписів громадян, тому її повинен був розглянути президент.

Через місяць після того, як петиція з проханням надати Бахмуту статус “міста-героя України” набрала необхідні 25 тисяч голосів, на неї відреагував президент України. Володимир Зеленський пояснив, що зможе надати цей статус лише після офіційних подань від посадовців Донецької обласної військової адміністрації та Кабінету Міністрів України.

Донецька обласна військова адміністрація, а також Міноборони та Мінгромад підтримали петицію, тому вирішальне слово було за президентом.

Відомо, що публічно підтримати петицію про присвоєння Бахмуту звання міста-героя України закликали, зокрема, народний артист України Павло Зібров, чемпіон світу зі стронгмена Олександр Лашин, режисер Ахтем Сеітаблаєв, Грузинський добровольчий легіон на чолі з командиром Мамукою Мамулашвілі, заступник голови Національної спілки ветеранів Сил ТрО України Артем Мороз та низка очільників громад.

Зауважимо, що подібні петиції з’являлися й раніше. Так, ще до повторної окупації Бахмута надати йому звання міста-героя просив місцевий житель Дмитро Кірсанов, але тоді ініціатива не набрала потрібної кількості голосів.