Рада підтримала проєкт державного бюджету на 2026 рік в цілому: що відомо

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Верховна Рада підтримала у другому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік — його ухвалили в цілому. За документ проголосували 257 нардепів.

Про це пише “Суспільне. Новини”.

Низка депутатів заявляла, що не голосуватиме за цей проєкт і критикує його зокрема через відсутність підняття зарплат військовим та продовження фінансування “Єдиного марафону”. Серед них народні обранці від фракцій “Європейська Солідарність” та “Батьківщина”.

Тим часом міністр фінансів Марченко під час доповіді у Раді заявив, що була зроблена “максимально якісна робота”, а цей варіант бюджету є “гармонійним і збалансованим”.

Він уточнив, що обсяг бюджетних видатків становитиме 4,781 трлн грн. До другого читання додатково заклали ще 19 млрд грн на резервний фонд, поетапне підвищення зарплат педагогам, закупівлю пасажирських вагонів, виконання державних житлових програм та інші напрями.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету, за словами міністра, збільшили майже на 6 млрд грн – до 1,9 трлн грн. Таким чином, рівень дефіциту складає 18,5% ВВП.

Раніше голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомляла, що закликала колег у комітеті підтримати такі рішення:

додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (до 64%) і встановити цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії (у разі наявності),

відповідно субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн — виключити (для того, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету),

+1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (зняти з програми «військового резерву»),

+244 млн грн додати Бюро економічної безпеки (зняти з резервного фонду).

“Залишається підвищення зарплати вчителів: з 1 січня — на 30% та 1 вересня — ще на 20% БЕЗ будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педпрацівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року”, — зазначала Підласа.

Що передувало

Розмір видатків держбюджету на наступний рік сягає 4,8 трильйона гривень — це на 415 мільярдів більше, аніж це було в проєкті бюджету на 2025 рік. Також мають зрости доходи — до 2,82 трильйона гривень, що на 446 мільярдів більше, ніж торік.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповідала, що дефіцит бюджету прогнозується на рівні до 18,4% ВВП, а це на 3,9% менше, ніж торік. Потреба у зовнішньому фінансуванні — 2 трильйони 79 мільярдів гривень.

Нагадаємо, 22 жовтня Верховна Рада підтримала проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні. Пріоритетом бюджету у наступному році будуть безпека й оборона.