Професійний рояль для студій та сцен Yamaha C3X Grand Piano. Ілюстративне фото: Coach House Pianos

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Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця оголосив тендер на закупівлю акустичного рояля. На музичний інструмент готові витратити до 873,3 тисячі гривень з місцевого бюджету.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера на платформі Prozorro.

Коледж планує придбати один професійний акустичний рояль. За документами, він потрібен для навчального процесу та концертної діяльності. За музичний інструмент готові заплатити понад 873 тис. грн. Профінансує це місцевий бюджет.

Для порівняння, в українських магазинах музичних інструментів нові акустичні роялі можна знайти від приблизно 340 тисяч гривень. Водночас професійні моделі здебільшого коштують понад 1 млн гривень, а ціна окремих концертних інструментів преміумкласу перевищує 11 млн гривень.

У технічному завданні зазначили, що коледжу потрібен новий чорний полірований інструмент, виготовлений із професійних компонентів. Серед вимог — резонансна дека та ребра з масиву ялини, механіка без пластикових деталей, чавунна рама, молоточки з натурального фетру та струни виробництва Roslau або їхній еквівалент.

Довжина рояля має становити від 186 до 190 сантиметрів, а вага — 345–350 кілограмів.

Постачальник має власним коштом доставити рояль до коледжу, встановити його та налаштувати. Також він повинен підтвердити якість товару документами, надати гарантію щонайменше на п’ять років та інформацію про сервісне обслуговування в Україні.

Подати пропозиції учасники можуть до 30 липня, цього ж дня запланований аукціон.

Поставити інструмент мають до 31 серпня 2026 року. Отримати його планують у Камʼянці-Подільському на Хмельниччині, куди релокували заклад після початку повномасштабної війни. Юридично коледж досі зареєстрований у Бахмуті.

Нагадаємо, що Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця раніше вже замовив ремонт частини приміщень у Кам’янці-Подільському, де нині працює після релокації. Вартість робіт оцінювали в 1,4 мільйона гривень без ПДВ.

Це вже не перший ремонт цієї будівлі після переїзду. У червні 2025 року коледж уже замовляв капітальні роботи — тоді їх проводили для усунення наслідків аварії. Вартість робіт становила 1,3 мільйона гривень. Продовжувати роботи домовилися з тим самим виконавцем, який вже працював на обʼєкті.