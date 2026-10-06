Центр соціальних послуг Селидівської громади планує збудувати котельню на Одещині

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У Центрі надання соціальних послуг Селидівської міської ради, який через бойові дії переїхав до Миколаївки на Одещині, має з’явитися власна модульна котельня. Скільки на неї готові витратити, яке обладнання там встановлять та коли котельня має запрацювати — розповідаємо в матеріалі.

Про закупівлю журналісти Вільного Радіо дізналися з тендерної документації, оприлюдненої в системі Prozorro.

Де збудують котельню та скільки вона коштуватиме

Замовником робіт є комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Селидівської міської ради. Котельню мають встановити на вулиці Незалежності, 10 у селищі Миколаївка Одеської області, де зараз працює центр.

“Наразі там працюють 35 людей та ще робиться інший корпус”, — уточнив у коментарі Вільному Радіо заступник директора Центру надання соціальних послуг Селидівської міськради Сергій Нескоромний.

Очікувана вартість робіт становить 17,4 млн грн. Гроші на будівництво мають виділити з місцевого бюджету. Переможця обиратимуть за найнижчою ціною.

Подати пропозиції учасники можуть до 18 жовтня 2026 року.

Яке обладнання встановлять

Для Центру планують встановити модульну газову котельню потужністю 270 кВт — теоретично цього достатньо для обігріву будівлі площею до 3 тисяч квадратних метрів. У разі перебоїв з електроенергією роботу обладнання підтримуватиме дизельний генератор.

Окрім самого обладнання для подачі та обліку газу, в котельні передбачили систему безпеки. Зокрема, там встановлять 10 датчиків метану, які реагуватимуть на витік газу. Про небезпеку мають повідомляти звукові та світлові сигнали.

Під час робіт підрядник також має прокласти теплові мережі, водопровід і каналізацію, провести електропостачання та встановити блискавкозахист. Після завершення будівництва територію навколо котельні мають упорядкувати.

Коли нова котельня запрацює

За умовами закупівлі, підрядник матиме шість місяців на виконання робіт від дати підписання договору.

Тож до початку цьогорічного опалювального сезону завершити будівництво не встигнуть. Ввести модульну котельню в експлуатацію планують вже у 2027 році.

Раніше ми розповідали, що Селидівська громада планує змінити проєкт ремонту корпусу в Миколаївці, де хочуть облаштувати житло для літніх переселенців із Донеччини. Зокрема, передбачили нове опалення та систему нагріву води, додатковий демонтаж і іншу конструкцію ліфта.