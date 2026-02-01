Енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Енергетики завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою в ніч на 1 лютого. Це додало потужності для стабілізації енергозабезпечення Півдня.

Про це розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні, близько 2 ночі, фахівці завершили ремонт високовольтної лінії, яка з’єднує Україну з Молдовою. Відновлення додало 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення Півдня.

Що передувало

Раніше у Міністерстві енергетики Молдови розповідали, що частина країни опинилася у повному блекауті 31 січня. У відомстві зазначили, що напруга впала на лінії 400 кВ Ісакча — Вулканешті — МГРЕС, що спричинило аварійні знеструмлення.

Причиною відсутності електроенергії назвали “серйозні проблеми в українській енергосистемі” — Молдова отримує електроенергію від України.

Тоді ж ДТЕК заявив про екстрені знеструмлення у столиці та Київщині, Одещині та Дніпропетровщині. У місцевих спільнотах писали і про проблеми з електропостачанням у Харкові.

У столиці також зупинили рух метро — проблеми виникли через аварію в енергосистемі.

Про схожі проблеми заявили й у Харківській міській раді. Там також зупинили рух метро, однак згодом відновили його роботу, хоч і зі збільшеними інтервалами.

Тим часом Укрзалізниця теж заявила про проблеми з електропостачанням. Зовнішнє живлення української залізниці відключали.

Нагадаємо, партнери з 17 країн світу передали Україні котли, когенераційні установки та мобільні генератори загальною потужністю майже 1 гігават. Обсяг енергії дорівнює потужності одного атомного енергоблока.