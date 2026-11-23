Евакуація жителів Краматорської та Святогірської громад, листопад 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

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За останній тиждень екіпаж “Фенікс” вивіз із Краматорської та Святогірської громад до більш безпечних місць 35 людей, серед яких більш як половина — діти. Нині рятувальники працюють під постійною загрозою дронових атак.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

За їхніми даними, упродовж минулого тижня — з 16 по 22 листопада — евакуаційна група “Фенікс” допомогла виїхати з небезпечних районів Краматорської та Словʼянської громад 35 цивільних, серед яких 16 — діти. Також були й маломобільні люди.

Раніше у коментарі журналістам Вільного Радіо в пресслужбі ДСНС Донеччини зазначали, що нині евакуація місцевих жителів відбувається в умовах постійної небезпеки: роботу рятувальників ускладнюють російські обстріли та висока активність FPV-дронів. Внаслідок цього кожен виїзд потребує особливої підготовки й постійної оцінки безпекової ситуації.

“Попри небезпеку, рятувальники продовжують виїжджати за адресами людей, які потребують допомоги, та доправляти їх до місць тимчасового перебування, де вони можуть отримати необхідну підтримку й продовжити шлях до безпечніших регіонів. Закликаємо не зволікати з рішенням про евакуацію. Подбайте про власну безпеку та життя своїх близьких”, — резюмують надзвичайники.

Нагадаємо, екіпаж “Білий Янгол” допоміг виїхати з прифронтового Краматорська маломобільним людям та родинам з трьома дітьми. Нині війська країни-агресорки завдають масованих ударів по місту. Попри постійну загрозу, евакуація триває й з найвіддаленіших районів.