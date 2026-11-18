Евакуація з Краматорська, листопад 2026 року. Фото: ДСНС Донецької області

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За останні два дні евакуаційний екіпаж “Фенікс” вивіз прифронтового Краматорська ще 11 людей, які мешкали в небезпечних районах міста. Серед врятованих є діти маломобільні жителі.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіли в пресслужбі ДСНС Донецької області.

Там зазначили, що екіпаж “Фенікс” продовжує допомагати людям покидати територія, які перебувають під постійною загрозою російських обстрілів. Зокрема, за перші два дні тижня — понеділок та вівторок — відпрацювали 25 адрес у Краматорську.

Надзвичайникам вдалося евакуювати з небезпечних районів міста 11 цивільних, серед яких троє дітей та двоє маломобільних людей. Зазначимо, що тиждень тому в Краматорській громаді залишалися 334 неповнолітніх, які підпадали під обовʼязковий виїзд.

“Евакуація відбувається в умовах постійної небезпеки. Роботу рятувальників ускладнюють ворожі обстріли та висока активність FPV-дронів, через що кожен виїзд потребує особливої підготовки й постійної оцінки безпекової ситуації.

Попри ризики, фахівці продовжують виїжджати за адресами тих, хто потребує допомоги, та супроводжувати евакуйованих до місць тимчасового перебування”, — розповіли в пресслужбі ДСНС регіону.

Там уточнили, що від початку листопада 2026-го евакуаційна група “Фенікс” вивезла з небезпечних районів Краматорська до безпечніших місць 56 людей, серед яких 12 дітей та девʼять маломобільних.

Нагадаємо, на листопад 2026-го близько третини жителів Краматорської громади залишаються зі світлом, однак для решти його відновити не можуть. Війська країни-агресорки продовжують нищити критичну інфраструктуру, а на ремонтні бригади, які намагаються їх відновлювати, — полювати. На тлі важкої ситуації з енергопостачання є проблеми з водою та теплом.