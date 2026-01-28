Аварійно-рятувальна операція на місці влучання. Фото: ДСНС

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У ніч на 28 січня ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи в атакованому російськими дронами потязі маршруту “Чоп – Харків – Барвінкове”. Там виявили чотирьох загиблих, а також фрагменти тіл.

Про це повідомили у ДСНС.

Остаточна кількість загиблих стане відома тільки після проведення ДНК-експертиз, уточнили рятувальники. Двоє людей внаслідок удару по потягу зазнали поранень.

Удар по потягу “Чоп – Харків – Барвінкове” відбувся у другій половині доби 27 січня, у той момент на борту перебувала 291 людина. Влучання відбулося поблизу міста Барвінкового — це нині кінцева станція Краматорського сполучення.

У Мінрозвитку стверджують, що залізничний склад атакували трьома дронами типу Shahed, влучання були перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

Пасажирів евакуювали, серед них було двоє поранених, які вже госпіталізовані. Для евакуйованих та тих, хто чекав на зворотний рейс на станціях, організували резервні автобуси.

“Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга. Зокрема, у тому потягу було більш ніж 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, було 18 людей. Загалом від цього удару трьома дронами станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Іще чотирьох людей шукають рятувальники, двоє — поранені”, — заявив президент Зеленський увечері 27 січня.

Нагадаємо, 27 січня війська країни-агресорки цілили дроном по рятувальниках, які ліквідовували пожежу через обстріл окупантів у Слов’янську. Загарбники пошкодили автоцистерну, серед надзвичайників постраждалих не було.