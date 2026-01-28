Ілюстративне фото: Medprostore

Комунальна лікарня з Родинського, яка наразі працює у Білій Церкві, шукає постачальника сучасного стаціонарного ультразвукового апарату. За один комплект готові заплатити майже три мільйона гривень.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.

Лікарня шукає один повний комплект ультразвукового обладнання. Головна умова — апарат має відповідати медико-технічним вимогам і забезпечувати обстеження для різних напрямів: абдомінальні дослідження, акушерство та гінекологія, кардіологія, судини, урологія, малі органи та поверхневі структури, педіатрія та неонатологія, трансректальні та трансвагінальні дослідження, транскраніальні дослідження, невідкладна допомога та малоінвазивні втручання.

У комплекті мають бути стаціонарний ультразвуковий сканер, датчики конвексний, лінійний, ендовагінальний/ендокавітальний, секторний (фазований), термопринтер та блок безперервного живлення.

Постачальнику необхідно доставити обладнання до лікарні в Білу Церкву Київської області до кінця року. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 4 лютого 2026 року о 20:00.

Згодом обладнання буде доступне для пацієнтів медичного закладу (як переселенців, так і місцевих з Білої Церкви).

