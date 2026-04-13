Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

З початку оголошення режиму припинення вогню українські військові зафіксували 10 721 порушення з боку російських військ. Більшість з них фіксували саме на Великдень.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, упродовж 12 квітня на фронті загалом зафіксували 107 бойових зіткнень. Більшість із них — на Покровському напрямку, де Сили оборони зупинили 28 штурмів агресора у Білицького, Родинського, Мирнограда, Затишка, Гришиного, Покровська, Удачного, Молодецького, Муравки та Новопавлівки.

Лише за минулу добу, попри оголошений режим припинення вогню, війська країни-агресорки залучили 7 702 дрони-“камікадзе” та здійснили 1202 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.

Ударів ракетами, керованими авіабомбами та «шахедами» за цей час не було.

Однак росіяни 1567 разів обстрілювали позиції, провели 119 штурмових дій та завдали 9035 ударів дронами-“камікадзе”, серед них БпЛА типу “Італмас”, “Ланцет”, “Молнія” — 2205, а FPV-дронів — 6 830.

Нагадаємо, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що розбіжності між Україною та Росією щодо територій нібито зводяться до “лічених кілометрів”. У Кремлі також вкотре нагадали про свої плани окупувати всю територію Донецької області.