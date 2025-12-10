Стела на в'їзді до Лимана. Архівне ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські військові на Лиманському напрямку відбивають атаки росіян з півночі, сходу та півдня. Російські війська проводять безперервні штурми малими групами, кидаючи у бій слабко підготовлену піхоту. Бійці 63-ої бригади тримають позиції вже два з половиною роки попри значну перевагу противника.

Про ситуацію станом на грудень 2025 року у коментарі Вільному Радіо розповів начальник відділення комунікації 63 ОМБр Ростислав Ящишин.

За його словами, російська армія продовжує тиснути на Лиманському напрямку, застосовуючи тактику масових штурмів малими інфільтраційними групами та цілодобовий наступ. Навіть складні погодні умови не знижують інтенсивності боїв.

“Тут не дуже важить вже погода. Влітку туманів не було, довгий світловий день. Але те “м’ясо” (російській військові, — ред.) йде і вночі, і вдень, і при хорошій погоді, і при туманах”, — розповідає Ящишин.

Він наголосив, що українські оператори дронів здатні працювати навіть у найгіршу погоду, але ключова проблема — не в туманах, а в масштабі російських сил:

“Хоч очі зав’яжіть, але дайте дрона в руки і той дрон полетить вражати ворога. Гілочка зламається, коли хтось наступить на неї, то туди український дрон прилетить. Справа не в тому, що туман. Справа в тому, що ворога у 20 разів більше. Нам не бракує дронів — нам бракує людей, щоб тими дронами керувати”, — пояснює речник 63-ої бригади.

Росіяни активно застосовують групи, що мають завдання не повернутись, а закріпитися на позиціях — навіть якщо це коштує їм життя. Ящишин характеризує російські штурмові групи як “соціальне сміття”, яке пройшло мінімальну підготовку Він додає, що російські військові, які знімають відео з прапорами на захоплених руїнах, фактично підписують собі вирок, адже стають легкою ціллю для українських дронів.

“І оце все “м’ясо” іде в один кінець та не вертається. А якщо десь прапором своїм помахає на камеру і його одразу при цьому не вб’ють, то може ще один день поживе. Але, рано чи пізно, до нього прилетить наш дрон або прийде наша піхота. Бо оцей так званий їхній “флаговтик”, який вони роблять — це фактично смертиний вирок. Бо він же не тільки на свої дрони махає, але і на наші”, — каже військовий.

Попри постійні штурми, підрозділи бригади продовжують утримувати позиції.

“Ми фактично відбиваємо атаки з трьох сторін — з півночі, зі сходу і з півдня. І тримаємо Лиман, бо по карті видно, що 63-та бригада за 2,5 роки фактично не посунулася, що б тут росіяни не робили. Ми порахували, що за час перебування на Лиманщині, ми знищили більше 17-ти тисяч ворожих солдатів. Це тільки жива сила вбитими і пораненими, я вже не говорю про важку техніку і дрони”, — ділиться начальник відділення комунікації 63 ОМБр.

Раніше ми писали, що у Покровську триває російський механізований штурм: загарбники хочуть прорватися на північ міста.

Тим часом українські військові спростовують окупацію Сіверська, однак визнають, що у місті тривають бої.