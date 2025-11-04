Підтримайте Вільне Радіо
Вдень 4 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували Костянтинівку. Через атаку поранень дістав цивільний мешканець. У місті не фіксували руйнувань інфраструктури, однак це попередньо.
Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, росіяни атакували прифронтову Костянтинівку з артилерії. Через обстріл поранень дістав цивільний мешканець.
Попередньо, руйнування об’єктів інфраструктури чи житлових будинків не фіксували.
“Правоохоронці продовжують фіксувати факти чергових порушень міжнародного гуманітарного права з боку окупантів, які вкотре б’ють по цивільних населених пунктах. Закликаємо всіх жителів громади евакуюватися до більш безпечних регіонів країни”, — написав Горбунов.
З питань евакуацію просять звертатися за цими номерами телефонів:
Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року в Костянтинівці залишилось близько 5200 людей. Ще 74 мешканці проживають у селах прифронтової громади. Поранені їдуть по допомогу до сусідніх міст, а опалювальний сезон тут досі не розпочався.
Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.