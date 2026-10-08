Росіяни атакували цивільну автівку в Золотих Прудах: є поранені

Золоті Пруди на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

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8 жовтня війська країни-агресорки атакували цивільну автівку в Золотих Прудах. Внаслідок удару безпілотника зазнали поранень двоє цивільних. Окупанти також пошкодили транспорт.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, 8 жовтня війська країни-агресорки також били по Золотих Прудах в Олександрівській громаді. Окупанти FPV-дроном атакували в селищі цивільну автівку: вона була на дорозі.

Внаслідок удару поранень зазнали двоє людей, автівка — пошкоджена.

Загальна кількість жертв російських обстрілів у регіоні від початку доби сягнула 55 людей, з яких 33 — загиблі.

“Це свідомий терор проти мирного населення. Кожен російський воєнний злочинець має бути притягнутий до відповідальності! Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Усім пораненим — якнайшвидшого одужання”, — написав Філашкін.

Нагадаємо, російські військові завдали удару по прифронтовому Краматорську: в епіцентрі атаки опинилися два рейсові автобуси, які перевозили пасажирів. Внаслідок удару вже відомо про загибель 30 людей, а також про поранення 20. Остаточні наслідки встановлюються, тому кількість жертв може зрости. Після цієї атаки місцева влада оголосила про зупинку роботу громадського транспорту в Краматорську.

8 жовтня війська країни-агресорки також атакували Біленьке Краматорської громади. Там загинули троє людей, тіло одного вдалося деблокувати рятувальникам з-під завалів будинку.