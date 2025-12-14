Ялинка в тимчасово окупованій Авдіївці. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Ватажок так званої “ДНР” Пушилін заявив, що на тимчасово окупованій частині Донецької області скасують комендантську годину — тимчасового. Обмеження не діятимуть на період “новорічних свят”, а після на Водохреще.

Про це пишуть російські медіа.

Комендантську годину скасують на тимчасово окупованій частині Донецької області у період “новорічних свят” — з 31 грудня 2025 року по 12 січня 2026 року. Минулого року аналогічні обмеження не діяли на чотири дні менше.

Рішення про скасування комендантської години, за даними російських медіа, ухвалювали з представниками псевдореспубліки й окупаційним керівництвом “силового блоку”.

Серед іншого, обмеження не діятимуть й 19 січня — тоді окупанти відзначають Водохреще.

Зазначимо, що країна-агресорка, а разом з нею й примусово тимчасово окуповані території України, “святкуватимуть” Різдво за юліанським календарем — 6 січня Святвечір, а 7 січня — Різдво.

Водночас у 2017 році Верховна Рада проголосила Різдво за західною традицією державним святом — 25 грудня.

Нагадаємо, окупаційна влада Маріуполя монтувала “головну” новорічну ялинку біля “відновленого” драмтеатру. Під час російських авіаударів по місту — у березні 2022 року — там був надпис “ДІТИ”.