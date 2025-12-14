Підтримати
RU
Підтримати

Росіяни на ТОТ Донеччини хочуть скасувати комендантську годину на “новорічні свята” (деталі)

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Ватажок так званої “ДНР” Пушилін заявив, що на тимчасово окупованій частині Донецької області скасують комендантську годину — тимчасового. Обмеження не діятимуть на період “новорічних свят”, а після на Водохреще. 

Про це пишуть російські медіа. 

Комендантську годину скасують на тимчасово окупованій частині Донецької області у період “новорічних свят” — з 31 грудня 2025 року по 12 січня 2026 року. Минулого року аналогічні обмеження не діяли на чотири дні менше

Рішення про скасування комендантської години, за даними російських медіа, ухвалювали з представниками псевдореспубліки й окупаційним керівництвом “силового блоку”. 

Серед іншого, обмеження не діятимуть й 19 січня — тоді окупанти відзначають Водохреще. 

Зазначимо, що країна-агресорка, а разом з нею й примусово тимчасово окуповані території України, “святкуватимуть” Різдво за юліанським календарем — 6 січня Святвечір, а 7 січня — Різдво.

Водночас у 2017 році Верховна Рада проголосила Різдво за західною традицією державним святом — 25 грудня. 

Нагадаємо, окупаційна влада Маріуполя монтувала “головну” новорічну ялинку біля “відновленого” драмтеатру. Під час російських авіаударів по місту — у березні 2022 року — там був надпис “ДІТИ”.

Завантажити ще...