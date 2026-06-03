Добропілля, Гришине та Родинське на мапі. Фото: DeepState

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Російські війська намагаються просунутися в районах Гришиного, Родинського та Добропілля, аби контролювати трасу на Краматорськ. Загарбники сподіваються продовжити наступ на північ, аби окупувати всю Донецьку область.

Про це розповів речник 7 корпусу ДШВ Володимир Полевий в етері “Єдині новини”.

За його словами, війська країни-агресорки намагаються протиснути оборону, зокрема на смузі відповідальності 7 корпусу — це район Гришиного. Водночас біля Родинського окупанти сподіваються встановити контроль та рухатися до Добропілля, аби контролювати трасу до Краматорська. Далі — за задумом загарбників — напрям на північ, аби захопити всю Донецьку область.

Полевий зазначив, що ситуація з логістикою залишається складною, однак українські військові знаходять засоби для ураження окупантів на певну “оперативно-тактичну глибину”. Разом із тим “кіл-зона” на фронтах регіону продовжує рухатися — на 5-10 кілометрів умовно кожні пів року. Це впливає на точки злетів російських дронів — збільшується зона ураження.

Як зазначали у Генштабі ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 40 штурмів. Окупанти намагалися просунутися у районах Родинського, Василівки, Новоолександрівки, Гришиного, Удачного та у бік Степів, Іванівки, Сергіївки, Шевченка, Дорожнього.

Нагадаємо, російські війська тиснуть на Родинське та збільшують контроль навколо Костянтинівки, де використовують тактику просочування. Аналітики вважають, що це сталося після повної окупації Мирнограда та Покровська — захоплення останнього у Силах оборони спростовують.