Росіяни намагаються виснажити ЗСУ на Лиманському напрямку піхотними штурмами, — бригада “Помста”

Лиманський напрямок. Фото: DeepState

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Війська країни-агресорки продовжують концентрували сили для наступу на Лиманському напрямку. Росіяни використовують тактику штурмів малими піхотними групами, аби виснажити Сили оборони. Чи вдається протидіяти — читайте далі.

Про це розповів інспектор прикордонної служби бригади “Помста” Роман Балабойко в етері “Єдині новини”.

За його словами, відтинок Лимана залишається важливою ділянкою фронту для російських військ. Окупанти продовжують концентрувати “значні” сили, аби створити умови для подальшого просування.

Так, вони використовують тактику малих піхотних груп, щоб спробувати виснажити українських військових. Ставку на механізовані штурми — не роблять, однак застосовують техніку — мотоцикли, багі та квадроцикли, пояснив Балабойко.

“Знову ж таки, піхотні штурми, які рухаються хвилями. Перед їх висуванням активно застосовуються FPV-дрони та артилерія противника”, — додав військовий.

Водночас Сили оборони намагаються не допускати піхоту загарбників до передових позицій. Аеророзвідники постійно моніторять просування окупантів та завчасно атакують їх безпілотниками та іншою зброєю.

“Противник зараз не намагається одним потужним ударом прорвати оборону, а постійно виснажувати українські підрозділи і таким чином змушуючи нас безперервно реагувати на їх атаки”, — пояснив боєць бригади “Помста”.

Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, упродовж доби 25 липня війська країни-агресорки на Лиманському напрямку десять разів намагалися вклинитися в українську оборону. Вони атакували в районах Новоселівки, Дробишевого, у бік Лиману, Ставків та Діброви.

Нагадаємо, росіяни готують умови для розширення мобілізації, а також планують залучити ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Від початку 2026-го до лав армії окупантів вдалося залучити 221 тисячу людей.