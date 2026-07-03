Росіяни обстріляли Краматорський район: є загиблі й поранені

Наслідки обстрілів Краматорської громади 3 липня, фото: Краматорська міськрада

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3 липня під вогнем росіян були Краматорська громада, Дружківка, Білозерське. Є загиблі та поранені внаслідок обстрілів жителі Донеччини.

Про обстріли повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

“О 8:00 під час вибуху ворожого FPV-дрону у Дружківці отримав тілесні ушкодження 77-річний пенсіонер. Вже о 10:30 російська армія обстріляла Білозерське. Травмована 65-річна жінка. У них діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення”, — уточнила речниця обласної прокуратури.

Ще раз Дружківку окупанти обстріляли об 11:00 — тілесних ушкоджень зазнала 64-річна жінка.

Також, за даними речниці, о 10:50 російські війська скинули фугасну авіабомбу “ФАБ-250” на село Петрівка Перша Краматорського району.

“Внаслідок цього загинув 57-річний цивільний. Пошкоджені 26 житлових будинків”, — розповіла речниця обласної прокуратури регіону.

Нагадаємо, 3 липня російські війська атакували дроном авто із цивільними, які намагались евакуюватися із Дружківки. Через розрив боєприпасу поранені четверо людей.



Також під вогнем була Краматорська громада: у Краматорську загарбники поцілили по авто аварійної служби. А у Семенівці вбили цивільну жінку і поранили чоловіка.