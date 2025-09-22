Росіяни обстріляли цвинтар у Костянтинівці: загинув чоловік, який копав там могили

Наслідки російської атаки у Костянтинівці 21 вересня 2025 року. Фото: "Голландець"

21 вересня під час однієї з атак на Костянтинівку росіяни поцілили по кладовищу. Через удар загинув чоловік, який копав там могили — його тіло евакуювали правоохоронці та волонтер.

Про це розповів волонтер Денис Христов на псевдо “Голландець”.

За його даними, під час російської атаки на Костянтинівку 21 вересня зазнав руйнувань місцевий цвинтар. Через удар загинув місцевий житель, на ім’я Сергій — він займався копанням могил.

“Окрім 13 цивільних нам сьогодні вдалося з Костянтинівки вивести ще й загиблого. Його звати Сергій, він займався копанням могил, і загинув під час вчорашнього обстрілу. Обстріляти цвинтар — це так “по-руські”, — написав Христов.

Тіло містянина евакуювали правоохоронці та волонтер сьогодні, 22 вересня. Також їм вдалося вивезти ще 13 цивільних з оточеної боями Костянтинівки.

Що відомо про обстріл Костянтинівки 21 вересня

21 вересня місто тричі обстріляли із РСЗВ “Смерч”, авіабомбою ФАБ-250 із модулем планування та корекції, а ще з артилерії й дронів. Загалом на вчора було відомо, що жертвами ударів стали п’ятеро людей — двоє загиблих та троє поранених.

Волонтер “Проліски” Євген Ткачов показав наслідки російських ударів по оточеній боями Костянтинівці. Він розповів у коментарі Вільному Радіо, що вирушив до міста на евакуацію пораненої жінки.

“Дрони шарашили всю дорогу — п’ять чи шість уражених автівок нових. Побачив на шляху, що палає приватний будинок, евакуював пораненого чоловіка та жінку з контузією. Знову на евакуацію — ще одна палаюча багатоповерхівка, там теж був поранений”, — казав Ткачов.

Нагадаємо, понад 2,4 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки упродовж доби 21 вересня. Через ці атаки загинули четверо людей, ще восьмеро дістали поранень.