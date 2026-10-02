 Росіяни оголосили колишніх очільників МО України Федорова і Резнікова у міжнародний розшук: звинувачують у “каральних операціях” в Донецькій області | Вільне Радіо
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Росіяни оголосили колишніх очільників МО України Федорова і Резнікова у міжнародний розшук: звинувачують у “каральних операціях” в Донецькій області

Ганна Назарова
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Слідчий комітет РФ оголосив у міжнародний розшук колишніх міністрів оборони України Михайла Федорова та Олексія Резнікова. Заочно росіяни звинувачують їх “злочинах проти цивільного населення Донбасу”.

 

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на Слідчий комітет.

Зокрема, йдеться про те, що колишніх міністрів оборони України Михайла Федорова та Олексія Резнікова росіяни  заочно звинуватили  у “забезпеченні в Донбасі каральних операцій.

“СК встановив причетність ексміністрів оборони України Резнікова та Федорова до злочинів проти мирного населення Донбасу.  <…> Забезпечували в Донбасі проведення каральних операцій. Їм заочно висунуті обвинувачення”, — йдеться у повідомленні.

скриншот: Telegram/ТАСС

Також зазначається, що ексміністрів оголосили у міжнародний розшук. 

Обидва очолювали міністерство оборони України під час повномасштабного вторгнення. Михайла  Федорова звільнили з посади Міністра оборони України у липні 2026 року. Олексій Резніков очолював відомство у 2021-2023 роках. Він звільнився після   звинувачень у корупції, коли журналісти з’ясували, що Міноборони нібито закуповує харчі для військових частин у тилових регіонах удвічі-втричі дорожче, ніж у супермаркетах, а літні куртки для ЗСУ —  за ціною зимових. 

Зазначимо, що про інших очільників міністерства оборони у заявах росіян не йдеться. 

Нагадаємо, 16 липня уряд призначив Євгенія Хмару очільником міністерства оборони України.

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