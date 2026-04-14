Росіяни планують запустити електричку між окупованими Донецьком та Маріуполем вже цього літа

Росіяни облаштовують залізницю, аби запустити електричку з Донецька до Маріуполя. Фото: з російських джерел

Залізничне сполучення між окупованими Донецьком та Маріуполем нібито запустять вже влітку 2026 року. Дорога займе близько 3,5 години, однак загарбники із так званої “ДНР” сподіваються, що Росія передасть їм більш швидкісний поїзд — це нібито скоротить шлях до 2 годин.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на міністра транспорту РФ Андрія Нікітіна.

Він заявив, що запуск приміського сполучення між Донецьком та Маріуполем запустять вже влітку 2026-го. Це мають забезпечити Федеральне агентство залізничного транспорту Росії та держкомпанія “Залізничні дороги Новоросії”.

Нині у межах тимчасово окупованого Маріуполя проводять натягування несучого троса з нової міді. Однак використають загарбники, ймовірно, старий локомотив. Рухомий склад долатиме шлях з Донецька за близько 3,5 годин, відстань між обома містами — більш як 120 кілометрів.

“Зараз опрацьовуємо безпересадний графік руху і кількість зупинок. При залученні наявного рухомого складу орієнтовний час у дорозі складе 3,5 години”, — кажуть у так званому “міністерстві транспорту “ДНР”.

Представники квазіреспубліки сподіваються, що Росія передасть новіший потяг. Це нібито дозволить скоротити час у дорозі до 2 годин.

Нагадаємо, у листопаді 2025-го Укрзалізниця за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Також компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку підконтрольної частини Донеччини.