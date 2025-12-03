Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

3 грудня російські війська атакували фронтову Костянтинівку. Внаслідок дронового удару дістав поранень цивільний. Попередньо, обійшлося без руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, війська країни-агресорки атакували фронтову Костянтинівку FPV-дроном. Через удар дістав поранень цивільний, який рухався вулицями міста.

“За попередніми даними руйнувань інфраструктури чи пошкоджень майна не зафіксовано. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти мирного населення”, — написав Горбунов.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, у фронтову Костянтинівку продовжують заїжджати евакуаційні екіпажі “Білого Янгола”. Нещодавно їм вдалося вивезти 92-річну жінку з онуком, подружжя та літню жительку, яка забрала з собою 16-річного кота Василя.

Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.