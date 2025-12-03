Підтримайте Вільне Радіо
3 грудня російські війська атакували фронтову Костянтинівку. Внаслідок дронового удару дістав поранень цивільний. Попередньо, обійшлося без руйнування інфраструктури.
Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, війська країни-агресорки атакували фронтову Костянтинівку FPV-дроном. Через удар дістав поранень цивільний, який рухався вулицями міста.
“За попередніми даними руйнувань інфраструктури чи пошкоджень майна не зафіксовано. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти мирного населення”, — написав Горбунов.
Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:
Нагадаємо, у фронтову Костянтинівку продовжують заїжджати евакуаційні екіпажі “Білого Янгола”. Нещодавно їм вдалося вивезти 92-річну жінку з онуком, подружжя та літню жительку, яка забрала з собою 16-річного кота Василя.
Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.