Наслідки російської атаки на Костянтинівку 5 листопада 2025 року. Фото: з відео Сергія Горубнова

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

5 листопада російські війська декілька разів атакували прифронтову Костянтинівку. Внаслідок одного з обстрілів поранень дістав цивільний житель. У місті також фіксують руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, 5 листопада війська країни-агресорки атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії. Через обстріл поранень дістав місцевий мешканець.

“Потерпілий із пораненнями самостійно звернувся за медичною допомогою до міської лікарні міста Дружківки. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середньої тяжкості. Тілесні ушкодження він отримав за місцем проживання”, — пише голова ВА Горбунов.

Під час іншої атаки окупанти скинули на місто авіабомби “ФАБ-250” — пошкодили три багатоповерхівки та котельню.

Місцевих закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації потрібно звертатися за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року в Костянтинівці залишилось близько 5200 людей. Ще 74 мешканці проживають у селах прифронтової громади. Поранені їдуть по допомогу до сусідніх міст, а опалювальний сезон тут досі не розпочався.

Також попри щоденні російські атаки у Костянтинівці продовжують працювати комунальні служби. Вони допомагають розчищати шляхи для гуманітарної місії та евакуації цивільного населення.