Росіяни скерували дрон на Краматорськ і завдали авіаудару по Дружківці: у містах є постраждалі

Краматорськ і Дружківка на мапі бойових дій. Скриншот Вільного Радіо з аналітичного порталу DeepState

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Зранку 26 червня війська країни-агресорки атакували Краматорськ із FPV-дрона, а потім скерували три авіабомби на Дружківку. Загалом у містах поранені троє людей і пошкоджені багатоквартирні будинки.

Про це журналістам Суспільне Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За словами речниці, через ранковий удар по Краматорську постраждала 81-річна пенсіонерка. Жінка отримала мінно-вибухову травму й контузію.

Зауважимо, це вже друга атака на Краматорську громаду за добу. Раніше голова місцевої міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомляв, що близько 8 ранку росіяни вдарили там FPV-дроном по дорозі в приватному секторі. У результаті в громаді загинув чоловік 1987 року народження.

Крім того, за даними прокуратури, об 11:15 окупанти скинули три авіабомби “ФАБ-250” на Дружківку. Вони були оснащені уніфікованими модулями планерування й корекції, що дозволяють скеровувати удар.

“Тілесні ушкодження зазнали троє цивільних 48, 54 й 58 років. У них діагностували осколкові поранення, мінно-вибухові травми й перелом. Пошкоджені багатоквартирні будинки”, — додала Анастасія Мєдвєдєва.

Нагадаємо, удень 26 червня під обстріл росіян також потрапила прифронтова Миколаївка. Там осколкові поранення спини, голови й кінцівок дістав чоловік 1968 року народження.