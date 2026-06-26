📸 Наслідки атаки по Краматорській громаді 26 червня. Фото: Краматорська міська рада

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Російські військові на початку доби атакували дроном Краматорську громаду: безпілотник розірвався на дорозі у приватному секторі, через що загинув чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“О восьмій ранку, 26 червня, з застосуванням FPV-дрона, російські війська завдали удару по дорозі в приватному секторі. Загинув чоловік 1987 р.н. Мої співчуття родині та близьким…”, — заявив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Минулої доби, 25 червня, російські військові також били по дорозі в Краматорській громаді: вони влучили дроном по вантажівці у Красноторці — водій транспорту зазнав поранень, автівка отримала пошкодження.

Також минулої доби російські загарбники атакували Краматорськ п’ятьма дронами різного типу. Тоді загибелі або поранення цивільних безпосередньо у місті не фіксували, однак були руйнування: постраждали два багатоквартирні будинки, АЗС, цивільне авто та інфраструктура зазнали руйнувань.

Нагадаємо, Сили оборони України здатні продовжувати оборону Костянтинівки, якщо постачання боєприпасів, безпілотників та особового складу збережеться на поточному рівні. Нині там тривають бої з російськими військовими, яким поступово вдається проникати до міської забудови.