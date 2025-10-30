Костянтинівка на мапі DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Через російський удар 250-кілограмовою авіабомбою по Костянтинівці 30 жовтня там загинув ще один цивільний мешканець. У прифронтовому місті фіксують нові руйнування.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Влучання російської авіабомби фіксують у житловому секторі міста. На момент удару загиблий перебував за місцем свого проживання, уточнює начальник міської ВА Сергій Горбунов.

Через розрив авіабомби постраждали три приватні будинки, вони зазнали пошкоджень від вибухової хвилі та уламків.

“Ворожі удари по цивільній інфраструктурі черговий раз демонструють, що окупанти свідомо ціляться по мирному населенню”, — зазначив Сергій Горбунов.

Він вкотре закликав цивільних мешканців Костянтинівки евакуюватися. Звернутися за допомогою безкоштовно можна за номером телефону:

+38 (093) 42-01-883

Нагадаємо, раніше 30 жовтня стало відомо про поранення однієї людини у Краматорську після удару російською ракетою “Іскандер”. Близько о 10:00 росіяни били й по Слов’янську, там через влучання з російської РСЗВ загинули троє цивільних.